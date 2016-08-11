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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AzurParni likalnik

GC4918/30

4.1

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgana ali svetleča oblačila. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izpopolnjeno likanje

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, kot so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

11/08/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Doskonale się sprawdza

Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

29/09/2014

Polska

Polska

Świetne !

Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

24/09/2014

Polska

Polska

Super

Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

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