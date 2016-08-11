Izdelek ni več na voljo
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgana ali svetleča oblačila. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, kot so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
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Deli in dodatna oprema
Nagrade
4.1
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jureczek
11/08/2016
Polska
Preverjen kupec
Doskonale się sprawdza
Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
angelusia
29/09/2014
Polska
Świetne !
Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
paluhen
24/09/2014
Polska
Super
Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30