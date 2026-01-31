2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC3740/02
100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.
Inovativna funkcija zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker zmanjšuje izgubo pare, prihrani 25 %* energije. 30 % plastike in aluminija likalnika Philips je recikliranih.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
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