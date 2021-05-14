Iskalni pojmi

  • Vrnite brivnik v stanje novega Vrnite brivnik v stanje novega Vrnite brivnik v stanje novega

    SH91 Nadomestne brivne glave

    SH91/50

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Vrnite brivnik v stanje novega

    Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.

    Več o izdelku

    SH91 Nadomestne brivne glave

    Podobni izdelki

    Vsi Nadomestne glave

    Združljivi izdelki

    Kje lahko najdem številko modela?
    Kje je številka mojega izdelka
    Kje lahko najdem številko izdelka?
    najdeni izdelki za Ni bilo mogoče najti izdelkov za

    Kje lahko kupim ta rezervni del?


    Prosimo, kontaktirajte enega od naših servisnih partnerjev, ki vam bodo z veseljem pomagali. Niste prepričani o združljivosti s svojim izdelkom? Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

    Seznam servisnih partnerjev
    Podpora strankam

    Vrnite brivnik v stanje novega

    Zamenjajte vsakih 24 mesecev, da bi brivnik ostal kot nov

    • Rezila NanoTech DualPrecision
    • Primerno za serije S8000, S9000, i9000
    • Primerno za serijo S9000 Prestige
    • Primerno za serijo i9000 Prestige
    Gladka koža

    Gladka koža

    Rezila NanoTech DualPrecision brijejo gladko in natančno tik ob koži (do -0,08 mm nad kožo) ter opravijo 165.000 rezov na minuto. 72 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.

    Za brivnike serij 8000, 9000 in 9000 Prestige

    Za brivnike serij 8000, 9000 in 9000 Prestige

    Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories

    Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

    Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

    1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.

    Za optimalno delovanje zamenjajte glave vsakih 24 mesecev

    Za optimalno delovanje zamenjajte glave vsakih 24 mesecev

    Za optimalno delovanje aparata zamenjajte brivne glave vsakih 24 mesecev.

    Embalaža, primerna za recikliranje*

    Embalaža, primerna za recikliranje*

    Philips si prizadeva za trajnost vseh vidikov razvoja izdelkov. Ta embalaža ne vsebuje plastičnih delov in jo je mogoče v celoti reciklirati*.

    Tehnične specifikacije

    • Brivne glave

      Združljiva vrsta izdelka
      • Brivnik serije 8000
      • Brivnik serije 9000
      • Brivnik serije 9000 Prestige
      Št. brivnih glav v škatli
      3
    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • kjer so na voljo ustrezne zmogljivosti

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.