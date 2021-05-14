Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.