SH91/50
Vrnite brivnik v stanje novega
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Prosimo, kontaktirajte enega od naših servisnih partnerjev, ki vam bodo z veseljem pomagali. Niste prepričani o združljivosti s svojim izdelkom? Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.
Rezila NanoTech DualPrecision brijejo gladko in natančno tik ob koži (do -0,08 mm nad kožo) ter opravijo 165.000 rezov na minuto. 72 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.
Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories
1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.
Za optimalno delovanje aparata zamenjajte brivne glave vsakih 24 mesecev.
Philips si prizadeva za trajnost vseh vidikov razvoja izdelkov. Ta embalaža ne vsebuje plastičnih delov in jo je mogoče v celoti reciklirati*.
Brivne glave
