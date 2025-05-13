Toothbrush replacement heads

Iskalni pojmi

Učinkovite proti oblogam, nežne do dlesni

Nega brez kompromisov

Ena glava ščetke za popolno nego

A3 Premium All-in-One

A3 Premium All-in-One

Zagotavlja 20-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog*, do 100% odstranjevanje obarvanosti zob** in do 15-krat bolj zdrave dlesni v samo 2 tednih**

  • Bela
    Bela
  • Črna
    Črna
Preizkusi in občuti razliko

Philips Sonicare zamenljive glave so natančno zasnovane in klinično testirane

Prodrejo do težko dostopnih mest

Odkrijte vrhunsko moč čiščenja soničnih zobnih ščetk Philips Sonicare. S 62.000 gibi na minuto sonične vibracije ustvarjajo mikromehurčke in usmerjajo tekočino med zobe ter vzdolž linije dlesni.

Keep brushing your best with BrushSync

Priporočamo zamenjavo na vsakih 3 mesece.

Tehnologija BrushSync spremlja, kako pogosto in s kakšno močjo si čistite zobe, ter vas opomni, kdaj je čas za zamenjavo glave ščetke.

Ustreza vsem držalom Philips Sonicare.¹

Ustreza vsem držalom Philips Sonicare.¹

Vse glave ščetk Philips Sonicare so združljive z vsemi električnimi zobnimi ščetkami Philips Sonicare¹. Enostavno se namestijo in odstranijo s klikom - za enostavno čiščenje ali zamenjavo.

Trust only the original for proven oral care

Zaupajte samo originalnim zamenljivim glavam za najboljšo nego.

Kot sonične ščetke št. 1 med priporočenimi ščetkami Philips Sonicare ponuja klinično testirane glave, zasnovane za vrhunske rezultate. Samo originalne glave Philips Sonicare popolnoma ustrezajo vaši ročaji – zagotavljajo najboljšo kakovost, varnost in učinkovitost.

Preglejte vse razpoložljive zamenljive glave ščetk

Izberite zamenljivo glavo ščetke glede na svoje potrebe – od odstranjevanja obarvanosti na zobeh in naprednega čiščenja do finih in mehkih vlaken za nežno nego.

5 razlogov, zakaj menjati zamenljive glave Philips Sonicare

  • Za najboljše rezultate zamenjajte glavo ščetke na vsakih 3 mesece.

    Tako kot same zobne ščetke tudi zamenljive glave sčasoma izgubijo učinkovitost. Priporočamo njihovo zamenjavo vsakih 3 mesece, da zagotovite maksimalno odstranjevanje oblog in optimalno nego dlesni. Obrabljena glava ščetke ne zagotavlja enako temeljitega čiščenja, tudi če na videz ni poškodovana.

  • Natančno vedite, kdaj je čas za zamenjavo.

    Naše pametne glave ščetke delujejo s kompatibilnimi držali, da spremljajo uporabo in vas opomnijo, kdaj je čas za zamenjavo. Brez ugibanja – le občutek svežine in čistoče, ob vsakem ščetkanju.

  • Zasnovano za temeljito čiščenje in bolj zdrave dlesni.

    Napredna zasnova vlaken zamenljive glave Sonicare in edinstveno delovanje mikromehurčkov pomagata pri čiščenju težko dostopnih mest in vzdolž linije dlesni – tam, kjer se obloge najpogosteje zadržujejo. To je čistoča, ki jo lahko občutite, in nega, ki bi jo vaš zobozdravnik odobril.

  • Premium zamenljive glave za vse vaše potrebe.

    Ne glede na to, ali se osredotočate na odstranjevanje zobnih oblog, nego dlesni ali beljenje – naša linija premium zamenljivih glav ponuja pravo rešitev. Vsaka je skrbno zasnovana za specifične cilje ustnega zdravja, da zagotovite prilagojeno nego pri vsakem ščetkanju.

  • Le originalni nastavki prinašajo razliko, ki jo ponuja Sonicare.

    Le zamenljive glave Philips Sonicare so zasnovane tako, da popolnoma ustrezajo vašemu držalu – za optimalne rezultate, varnost in udobje. Za vrhunsko čistočo in bolj zdrave dlesni zaupajte Sonicare glavam, ki so klinično testirane in priporočene s strani strokovnjakov.

Trajnost

100 % ogljična nevtralnost od 2020²

Z naložbami v obnovljivo električno energijo in ogljično izravnavo naše globalno delovanje v ozračje sprošča ničelne neto emisije ogljika. Prizadevamo si tudi, da bi do leta 2025 več kot 75 % naše skupne porabe energije prihajalo iz obnovljivih virov s postopnim izključevanjem fosilnih goriv iz našega celotnega delovanja.³

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

Opombe

1 v primerjavi z običajno zobno ščetko
2 v laboratorijskem testu v primerjavi z običajno zobno ščetko
3 v načinu White v primerjavi z običajno zobno ščetko

