Toothbrush replacement heads

Zasnovano za temeljito čiščenje in bolj zdrave dlesni.

Napredna zasnova vlaken zamenljive glave Sonicare in edinstveno delovanje mikromehurčkov pomagata pri čiščenju težko dostopnih mest in vzdolž linije dlesni – tam, kjer se obloge najpogosteje zadržujejo. To je čistoča, ki jo lahko občutite, in nega, ki bi jo vaš zobozdravnik odobril.