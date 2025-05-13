Toothbrush replacement heads

Zaupajte samo originalnim zamenljivim glavam za najboljšo nego.
Kot sonične ščetke št. 1 med priporočenimi ščetkami Philips Sonicare ponuja klinično testirane glave, zasnovane za vrhunske rezultate. Samo originalne glave Philips Sonicare popolnoma ustrezajo vaši ročaji – zagotavljajo najboljšo kakovost, varnost in učinkovitost.
Preglejte vse razpoložljive zamenljive glave ščetk
Izberite zamenljivo glavo ščetke glede na svoje potrebe – od odstranjevanja obarvanosti na zobeh in naprednega čiščenja do finih in mehkih vlaken za nežno nego.
5 razlogov, zakaj menjati zamenljive glave Philips Sonicare
Za najboljše rezultate zamenjajte glavo ščetke na vsakih 3 mesece.
Tako kot same zobne ščetke tudi zamenljive glave sčasoma izgubijo učinkovitost. Priporočamo njihovo zamenjavo vsakih 3 mesece, da zagotovite maksimalno odstranjevanje oblog in optimalno nego dlesni. Obrabljena glava ščetke ne zagotavlja enako temeljitega čiščenja, tudi če na videz ni poškodovana.
Natančno vedite, kdaj je čas za zamenjavo.
Naše pametne glave ščetke delujejo s kompatibilnimi držali, da spremljajo uporabo in vas opomnijo, kdaj je čas za zamenjavo. Brez ugibanja – le občutek svežine in čistoče, ob vsakem ščetkanju.
Zasnovano za temeljito čiščenje in bolj zdrave dlesni.
Napredna zasnova vlaken zamenljive glave Sonicare in edinstveno delovanje mikromehurčkov pomagata pri čiščenju težko dostopnih mest in vzdolž linije dlesni – tam, kjer se obloge najpogosteje zadržujejo. To je čistoča, ki jo lahko občutite, in nega, ki bi jo vaš zobozdravnik odobril.
Premium zamenljive glave za vse vaše potrebe.
Ne glede na to, ali se osredotočate na odstranjevanje zobnih oblog, nego dlesni ali beljenje – naša linija premium zamenljivih glav ponuja pravo rešitev. Vsaka je skrbno zasnovana za specifične cilje ustnega zdravja, da zagotovite prilagojeno nego pri vsakem ščetkanju.
Le originalni nastavki prinašajo razliko, ki jo ponuja Sonicare.
Le zamenljive glave Philips Sonicare so zasnovane tako, da popolnoma ustrezajo vašemu držalu – za optimalne rezultate, varnost in udobje. Za vrhunsko čistočo in bolj zdrave dlesni zaupajte Sonicare glavam, ki so klinično testirane in priporočene s strani strokovnjakov.
Trajnost
100 % ogljična nevtralnost od 2020²
Z naložbami v obnovljivo električno energijo in ogljično izravnavo naše globalno delovanje v ozračje sprošča ničelne neto emisije ogljika. Prizadevamo si tudi, da bi do leta 2025 več kot 75 % naše skupne porabe energije prihajalo iz obnovljivih virov s postopnim izključevanjem fosilnih goriv iz našega celotnega delovanja.³
Storitve in podpora za stranke
Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.