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  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
  • Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo

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i9000 Prestige UltraEl. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9404/46

4.6
| (167) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

3 Nagrade

Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo
Naš najinovativnejši brivnik Philips i9000 Prestige Ultra s sistemom Lift & Cut s trojnim delovanjem, ki dlačice odreže tik ob korenini, zagotavlja gladko kožo ves dan, tudi na težko dostopnih mestih. SkinIQ Pro zdaj nudi 5 načinov britja za vrhunsko udobje za kožo.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ Pro

Britje za gladko kožo ves dan, vrhunsko udobje za kožo

  • Tehnologija Lift & Cut s trojnim delovanjem

  • Rezila NanoTech DualPrecision

  • Natančna in prilagodljiva 360-stopinjska glava

  • Aktivni vodnik za pritisk in gibanje

  • 7-letna garancija******

Gladko britje, celodnevni rezultat

Gladko britje, celodnevni rezultat

Naš patentiran sistem Lift & Cut s trojnim delovanjem dlačico nežno privzdigne od korenine za natančno rezanje do – 0,08 mm ob korenini, pri tem pa ne poškoduje vaše kože. Za popolnoma gladko britje, ki traja ves dan.

Natančnost, tudi na predelih, ki so težavni za britje

Natančnost, tudi na predelih, ki so težavni za britje

Popolnoma prilagodljive in manjše kompaktne glave s strukturo raztegovanja kože se dinamično prilagajajo vsem linijam vašega obraza. Za neprekinjen stik s kožo za 20 % večjo natančnost**, ki ujame tudi težje dostopne dlačice na vratu in pod nosom. Natančnost vsepovsod.

Učinkovitost pri vsakem potegu, tudi na 1-, 3- sli 7-dnevni bradi

Učinkovitost pri vsakem potegu, tudi na 1-, 3- sli 7-dnevni bradi

360-stopinjska vrtljiva rezila NanoTech Dual Precision so zasnovana tako, da zajamejo dlačice, ki rastejo v različnih smereh, in lahko ujamejo 25 % več dlačic v enem potegu*, z do 8 milijoni gibi rezila na minuto za natančno učinkovitost tudi pri 1-, 3- ali 7-dnevni bradi.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.6

od 5

167

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Slabosti

Neeko náplň na čistenie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Spoľahlivý

Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s serijo Philips 3000

  2. v primerjavi s prejšnjim modelom

  3. v primerjavi s prevleko brez kroglic

  4. v primerjavi z vložkom, v katerem je voda

  5. Ubije 99,9 % bakterij Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria; na površini brivnika v 10 minutah, preizkusil neodvisni laboratorij

  6. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.