2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Gladka koža
Dvojna rezila SteelPrecision
Senzor Pressure Guard
Prilagodljive glave 360-D
Do 5-letna garancija******
Naša patentirana, edinstvena tehnologija vrtenja Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože.
Brivniki z vrtljivimi glavami Philips so posebej zasnovani tako, da ustrezajo vaši naravni rasti dlačic, saj s 360-stopinjskimi vrtljivimi rezili obrijejo dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Rezila Dual SteelPrecision z do 150.000 rezi na minuto odrežejo več dlačic v enem potegu**.
Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.
4.8
od 5
83
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tomazin
10/04/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Zares gladko britje!
Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Robi1307
18/01/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Izdelek služi svojemu namenu, saj odlično brije.
Omogoča hitro in učinkovito britje, poleg tega pa je še privlačnega videza.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Aleš37
17/12/2021
Slovenija
Del promocije
Izdelek ima odlicne funkcije in dobro baterijo.
Pri izdelku mi je vsec tehnologija skinIQ in baterija.
Prednosti
Vzdrzljiva baterija.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom serije 9000.
V primerjavi z brivnikom Philips serije 3000, na 3-dnevni bradici.
* V primerjavi z materialom brez prevleke.
* * Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in Philipsove aplikacije za britje v letu 2019.
* * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.
* * * * 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.