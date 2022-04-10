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Vse serije

  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9985/50

4.8
| (83) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
Odkrijte najbolj pameten brivnik na svetu, ki ga poganja umetna inteligenca, brivnik Philips serije 9000. S sistemom za britje Lift & Cut reže na ravni kože, medtem ko tehnologija SkinIQ v realnem času zagotavlja povratne informacije o pritisku in tako ščiti vašo kožo.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Za izjemno gladko britje, tudi na 5 dni stari bradi

Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

  • Gladka koža

  • Dvojna rezila SteelPrecision

  • Senzor Pressure Guard

  • Prilagodljive glave 360-D

  • Do 5-letna garancija******

Gladka koža s sistemom za britje Lift & Cut

Gladka koža s sistemom za britje Lift & Cut

Naša patentirana, edinstvena tehnologija vrtenja Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože.

360-stopinjska vrtljiva rezila za rezanje dlačic v vseh smereh

360-stopinjska vrtljiva rezila za rezanje dlačic v vseh smereh

Brivniki z vrtljivimi glavami Philips so posebej zasnovani tako, da ustrezajo vaši naravni rasti dlačic, saj s 360-stopinjskimi vrtljivimi rezili obrijejo dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Rezila Dual SteelPrecision z do 150.000 rezi na minuto odrežejo več dlačic v enem potegu**.

Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

83

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/04/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Zares gladko britje!

Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

18/01/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Izdelek služi svojemu namenu, saj odlično brije.

Omogoča hitro in učinkovito britje, poleg tega pa je še privlačnega videza.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

17/12/2021

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne funkcije in dobro baterijo.

Pri izdelku mi je vsec tehnologija skinIQ in baterija.

Prednosti

Vzdrzljiva baterija.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom serije 9000.

  2. V primerjavi z brivnikom Philips serije 3000, na 3-dnevni bradici.

  3. * V primerjavi z materialom brez prevleke.

  4. * * Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in Philipsove aplikacije za britje v letu 2019.

  5. * * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.

  6. * * * * 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.