Avdio snemalnik

Avdio snemalniki Philips VoiceTracer so enostavni za uporabo in v vseh razmerah nudijo najboljše snemanje zvoka v svojem razredu. Idealni so za snemanje kratkih govornih beležk na poti, pa tudi za snemanje pogovorov, predavanj, intervjujev, glasbe in sestankov. Ne glede na to, kaj želite snemati, boste našli pravi digitalni avdio snemalnik zase. Oglejte si serijo Philips VoiceTracer