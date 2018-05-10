2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila V-Track Precision PRO
8-smerne glave ContourDetect
Nastavitve za osebno udobje
Prirezovalnik SmartClick Precision
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
72 samoostrilnih rezil. 151.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.
Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.
4.8
od 5
228
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ugi56
10/05/2018
Slovenija
Ta model brivnika je izjemen.
Tako vrsto Philips-ovih brivnikov uporabljam že kar nekaj dekad, a ta model ga trenutno zmaga ;) .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9711/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9711/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
Smoothface
21/01/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Enostavo, gladko, odlično
Aparat je všečen po designu in enostaven za uporabo. Občuten napredek v primerjavi starejšimi generacijami.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9511/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9511/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
KOVAČIĆ
23/02/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlično i glatko brijanje
Jednostavno, brzo i glatko brijanje. Higijena i čistoća uređaja nakon pranja u kučištu vrhunska
Prednosti
Brzina, Glatkoća, Snaga, Higijena
Slabosti
Malen spremnik za razliku od prethodnika
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Brijte 30 % bližje koži in z manj potezami v primerjavi s prejšnjim modelom Philips
Obrije do 20 % več dlak v primerjavi s prejšnjim modelom Philips