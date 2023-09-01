S9980/59
Izjemno gladko britje*, izdelan za dolgotrajno uporabo
Vrhunska trpežnost z rezili s samodejnim ostrenjem iz podobnega jekla kot v letalski industriji, ki so zasnovana tako, da ostanejo ostra in odporna tudi ob najzahtevnejših pogojih. Dan za dnem uživajte v gladki koži in udobju po meri.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
360-stopinjska vrtljiva rezila iz visokozmogljivega jekla, primernega za vesoljsko industrijo, so oblikovana za samoostrenje kar 2 leti in režejo dlačice v vseh smereh, kar ustreza naravni rasti dlačic.
Naša patentirana, edinstvena tehnologija vrtenja Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože.
Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.
Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza in tudi vratu za temeljito in udobno britje.
Naši brivniki so vrhunsko zasnovani in imajo 5-letno garancijo, da lahko uživate v izjemni zanesljivosti in učinkovitem delovanju. Pri vsakem britju.
Zaščitni premaz med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter je drsenje po koži izboljšano za do 30 %** in draženje kože bistveno manjše.
Električni brivnik je opremljen s tehnologijo za zaznavanje obraznih dlačic, ki izmeri gostoto 500-krat na sekundo. Senzor prilagajanja moči samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.
Izpopolnite britje, tako da brivnik povežete s Philipsovo aplikacijo za britje. Spremljajte stanje kože skozi vsako britje, prilagodite svoje britje in osvojite tehniko čim bolj gladkega britja, ki je prijazno do kože.
Način britja prilagodite svojim potrebam. Z načinom Wet & Dry se lahko odločite za udobno suho britje ali osvežujoče mokro britje. Brijete se lahko z gelom ali peno tudi pod prho.
Izpopolnite svoj videz z vzmetnim natančnim prirezovalnikom brivnika. Vgrajen je v ohišje brivnika in je idealen za prirezovanje brkov in zalizcev.
30 % plastičnih notranjih delov nadomestili z deli iz reciklirane plastike, s čimer v proizvodnji prihranimo na tone nove plastike. Poleg tega so naša rezila narejena iz 80 % recikliranega jekla in proizvedena v tovarni, ki uporablja 100-odstotno obnovljivo energijo.
Spremenite svoj videz s pritrdljivim oblikovalnikom brade. S 5 nastavitvami dolžine lahko ustvarite, kar želite, od popolnega neobritega videza do kratke, lično prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki oblikovalnika brade preprečujejo draženje kože.
Brivnik popolnoma napolnite v 1 uri na stojalu. Stojalo je zasnovano za priročno polnjenje in shranjevanje aparata.
Prvi brivnik Philips z dinamičnim OLED-zaslonom vse funkcije brivnika in obvestila prikaže z ostro, tekočo animacijo. Intuitivni vmesnik vključuje vodenje SkinIQ, stanje baterije, nasvete za čiščenje in še mnogo drugega.
Ta napredni napajalni sistem vam nudi dve pripravni možnosti: 60 minut delovanja s povsem napolnjeno baterijo ali hitro polnjenje za eno britje.
