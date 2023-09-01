Iskalni pojmi

    Limited Edition 9000 Series Električni brivnik iz jekla za vesoljsko industrijo

    S9980/59

    Vrhunska trpežnost z rezili s samodejnim ostrenjem iz podobnega jekla kot v letalski industriji, ki so zasnovana tako, da ostanejo ostra in odporna tudi ob najzahtevnejših pogojih. Dan za dnem uživajte v gladki koži in udobju po meri.

    Limited Edition 9000 Series Električni brivnik iz jekla za vesoljsko industrijo

    Za izjemno gladko britje*, tudi na 5 dni stari bradi

    • Gladka koža
    • Natančna rezila iz jekla, primernega za vesoljsko industrijo
    • Senzor Pressure Guard
    • Prilagodljive glave 360-D
    • Do 5-letna garancija*****
    Rezila iz jekla, primernega za vesoljsko industrijo, režejo v vseh smereh

    Rezila iz jekla, primernega za vesoljsko industrijo, režejo v vseh smereh

    360-stopinjska vrtljiva rezila iz visokozmogljivega jekla, primernega za vesoljsko industrijo, so oblikovana za samoostrenje kar 2 leti in režejo dlačice v vseh smereh, kar ustreza naravni rasti dlačic.

    Gladka koža s sistemom za britje Lift & Cut

    Gladka koža s sistemom za britje Lift & Cut

    Naša patentirana, edinstvena tehnologija vrtenja Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože.

    Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

    Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

    Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.

    Prileganje linijam obraza s prilagodljivimi glavami 360-D

    Prileganje linijam obraza s prilagodljivimi glavami 360-D

    Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza in tudi vratu za temeljito in udobno britje.

    Trpežna zasnova: do 5-letna garancija.*****

    Trpežna zasnova: do 5-letna garancija.*****

    Naši brivniki so vrhunsko zasnovani in imajo 5-letno garancijo, da lahko uživate v izjemni zanesljivosti in učinkovitem delovanju. Pri vsakem britju.

    30 % bolj gladko** drsenje s premazom Nano SkinGlide

    30 % bolj gladko** drsenje s premazom Nano SkinGlide

    Zaščitni premaz med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter je drsenje po koži izboljšano za do 30 %** in draženje kože bistveno manjše.

    Prilagaja se gostoti brade s senzorjem prilagajanja moči

    Prilagaja se gostoti brade s senzorjem prilagajanja moči

    Električni brivnik je opremljen s tehnologijo za zaznavanje obraznih dlačic, ki izmeri gostoto 500-krat na sekundo. Senzor prilagajanja moči samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.

    Izboljšajte svojo izkušnjo britja s Philipsovo aplikacijo za britje***​

    Izboljšajte svojo izkušnjo britja s Philipsovo aplikacijo za britje***​

    Izpopolnite britje, tako da brivnik povežete s Philipsovo aplikacijo za britje. Spremljajte stanje kože skozi vsako britje, prilagodite svoje britje in osvojite tehniko čim bolj gladkega britja, ki je prijazno do kože.

    Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje

    Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje

    Način britja prilagodite svojim potrebam. Z načinom Wet & Dry se lahko odločite za udobno suho britje ali osvežujoče mokro britje. Brijete se lahko z gelom ali peno tudi pod prho.

    Natančni prirezovalnik, vgrajen v ročaj

    Natančni prirezovalnik, vgrajen v ročaj

    Izpopolnite svoj videz z vzmetnim natančnim prirezovalnikom brivnika. Vgrajen je v ohišje brivnika in je idealen za prirezovanje brkov in zalizcev.

    Izdelano s skrbjo do vas in planeta

    Izdelano s skrbjo do vas in planeta

    30 % plastičnih notranjih delov nadomestili z deli iz reciklirane plastike, s čimer v proizvodnji prihranimo na tone nove plastike. Poleg tega so naša rezila narejena iz 80 % recikliranega jekla in proizvedena v tovarni, ki uporablja 100-odstotno obnovljivo energijo.

    Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine

    Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine

    Spremenite svoj videz s pritrdljivim oblikovalnikom brade. S 5 nastavitvami dolžine lahko ustvarite, kar želite, od popolnega neobritega videza do kratke, lično prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki oblikovalnika brade preprečujejo draženje kože.

    Preprosto polnjenje s priročnim stojalom

    Preprosto polnjenje s priročnim stojalom

    Brivnik popolnoma napolnite v 1 uri na stojalu. Stojalo je zasnovano za priročno polnjenje in shranjevanje aparata.

    OLED-zaslon za dinamična obvestila brivnika in SkinIQ

    OLED-zaslon za dinamična obvestila brivnika in SkinIQ

    Prvi brivnik Philips z dinamičnim OLED-zaslonom vse funkcije brivnika in obvestila prikaže z ostro, tekočo animacijo. Intuitivni vmesnik vključuje vodenje SkinIQ, stanje baterije, nasvete za čiščenje in še mnogo drugega.

    60 minut brezžičnega britja z enim polnjenjem

    60 minut brezžičnega britja z enim polnjenjem

    Ta napredni napajalni sistem vam nudi dve pripravni možnosti: 60 minut delovanja s povsem napolnjeno baterijo ali hitro polnjenje za eno britje.

    Tehnične specifikacije

    • Dodatki

      SmartClick
      Oblikovalnik brade
      Torbica
      Potovalna torbica
      Stojalo za polnjenje
      Da
      Quick Clean Pod
      • Da
      • Priložena je 1 kartuša

    • Napajanje

      Polnjenje
      • Povsem napolnjeno v 1 uri
      • 5-minutno hitro polnjenje
      Čas delovanja
      60 minut
      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Način izklopa (brez nastavkov)
      < 0,1 W

    • Zasnova

      Ročaj
      Ergonomski ročaj in uporaba
      Površina
      Brezčasna eleganca
      Barva
      Jadransko modra

    • Servis

      Nadomestna glava
      Zamenjajte vsaki 2 leti s SH91
      2 + 3 leta garancije*****
      Da

    • Učinkovito britje

      Sistem britja
      • Rezila iz jekla, primernega za vesoljsko industrijo
      • Sistem Lift & Cut
      Prilagajanje linijam
      Prilagodljive glave 360-D
      Tehnologija SkinIQ
      • Senzor, ki spremlja gibanje
      • Senzor prilagajanja moči
      • Prevleka Nano SkinGlide

    • Enostavna uporaba

      Čiščenje
      • Brezžični Quick Clean Pod
      • Odpiranje z enim dotikom
      • Popolnoma pralno
      Mokro in suho
      Mokra in suha uporaba
      Zaslon
      Napreden OLED-zaslon

    • V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom serije 9000.
    • * V primerjavi z materialom brez prevleke.
    • * * Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in Philipsove aplikacije za britje v letu 2019
    • * * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.
    • * * * * 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.

