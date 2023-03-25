2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila NanoTech DualPrecision
Izjemno prilagodljiv vzmetni sistem
Digit. motor z izjemnim št. vrtljajev
Vrhunska prevleka SkinGlide
Rezila NanoTech DualPrecision z do 150.000 premiki na minuto poskrbijo za izjemno natančno britje tik ob koži. 72 samoostrilnih rezil ojačanih z nanodelci se ponaša z izredno močnimi in dolgotrajno ostrimi robovi, ki v vsakem trenutku poskrbijo za izjemno natančno britje.
Za preprečevanje cukanja in neudobja je brivnik Philips s9000 Prestige opremljen z izjemno natančnim sistemom blaženja, ki poskrbi za popoln položaj rezila in najnatančnejše rezanje.
Najvišje število vrtljajev za najvišjo učinkovitost – Philipsov najnaprednejši digitalni motor zagotavlja natančno britje ne glede na obliko obraza in gostoto dlak.
Nagrade
4.7
od 5
492
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NSamo
25/03/2023
Slovenija
Del promocije
Najboljši brivnik
Brivnik sem dobil lansko leto od žene za darilo za rojstni dan. Je res super, ker imam močno brado in pobrije res dobro in je tudi do kože je nežen.
Prednosti
Učinkovito britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Torpedi
24/03/2023
Slovenija
Del promocije
Izdelek odlično deluje
Zelo dobro obrije brado. Njegova robustna in kakovostna izdelava omogočata da ga vzamem povsod z sabo.
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
amg85
24/03/2023
Slovenija
Del promocije
Top
Priporočam vsem, odličen in kvaliteten izdelek za vse
Prednosti
Vse
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
756 ocen od 7 brivcev pri 108 strankah v Nemčiji