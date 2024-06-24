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  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
  • Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000Električni brivnik za mokro in suho britje

S9986/59

4.8
| (702) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje
Najinteligentnejši brivnik, podprt z umetno inteligenco, zagotavlja izjemno udobje za kožo. Na voljo so povratne informacije o pritiskanju med britjem, s katerimi boste lažje zaščitili svojo kožo in bolj gladko obrili dlake tudi 5 dni stare brade. Brivnik zaznava, vodi in se prilagaja vašim edinstvenim linijam obraza.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

  • Senzor Pressure Guard

  • Dvojna rezila SteelPrecision

  • Dermatološko preizkušeno

  • Prilagodljive glave 360-D

  • Do 5-letna garancija*****

360-stopinjska vrtljiva rezila za rezanje dlačic v vseh smereh

360-stopinjska vrtljiva rezila za rezanje dlačic v vseh smereh

Brivniki z vrtljivimi glavami Philips so posebej zasnovani tako, da ustrezajo vaši naravni rasti dlačic, saj s 360-stopinjskimi vrtljivimi rezili obrijejo dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Rezila Dual SteelPrecision z do 150.000 rezi na minuto odrežejo več dlačic v enem potegu.**

30 % bolj gladko*** drsenje z zaščitno prevleko SkinGlide

30 % bolj gladko*** drsenje z zaščitno prevleko SkinGlide

Zaščitna prevleka med brivnimi glavami in kožo. Prevleka z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter izboljša drsenje po koži za do 30 %*** in bistveno zmanjša draženje kože.

Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

Senzor Pressure Guard zagotavlja vedno optimalen pritisk

Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

702

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/06/2024

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Oceno sem izbrala, ker je res odličen. Reže v nulo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

22/06/2024

Slovenija

Slovenija

top brivnik

lahek, enostaven za uporabo, priročen za potovanja, hitro in učinkovito britje, Priporočam ga vsem moškim, da bo britje postalo zabavnejše, koža pa mehka in gladka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

21/06/2024

Slovenija

Slovenija

Ko britje postane užitek

Gladko in nežno britje. Dlakam zagotovljeno slovo. Toplo priporočam.

Prednosti

*****

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s predhodno serijo Philips S9000

  2. Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.

  3. * V primerjavi z materialom brez prevleke.

  4. * * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.

  5. * * * 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.