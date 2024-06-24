2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Senzor Pressure Guard
Dvojna rezila SteelPrecision
Dermatološko preizkušeno
Prilagodljive glave 360-D
Do 5-letna garancija*****
Brivniki z vrtljivimi glavami Philips so posebej zasnovani tako, da ustrezajo vaši naravni rasti dlačic, saj s 360-stopinjskimi vrtljivimi rezili obrijejo dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Rezila Dual SteelPrecision z do 150.000 rezi na minuto odrežejo več dlačic v enem potegu.**
Zaščitna prevleka med brivnimi glavami in kožo. Prevleka z več kot 250.000 mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter izboljša drsenje po koži za do 30 %*** in bistveno zmanjša draženje kože.
Za gladko britje in zaščito kože je pomemben ravno pravšnji pritisk. Napredni senzorji v brivniku zaznavajo pritisk, inovativni svetlobni signal pa vam pokaže, če pritiskate preveč ali premalo. Za vam prilagojeno ravno pravšnje britje.
4.8
od 5
702
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jelly1
24/06/2024
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije
Oceno sem izbrala, ker je res odličen. Reže v nulo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
AJKA2005
22/06/2024
Slovenija
Del promocije
top brivnik
lahek, enostaven za uporabo, priročen za potovanja, hitro in učinkovito britje, Priporočam ga vsem moškim, da bo britje postalo zabavnejše, koža pa mehka in gladka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Matejchy
21/06/2024
Slovenija
Del promocije
Ko britje postane užitek
Gladko in nežno britje. Dlakam zagotovljeno slovo. Toplo priporočam.
Prednosti
*****
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
v primerjavi s predhodno serijo Philips S9000
Na podlagi uporabnikov brivnikov Philips serije S7000 in aplikacije GroomTribe v letu 2019.
* V primerjavi z materialom brez prevleke.
* * Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.
* * * 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.