Izjemna gladkost*, vaši koži prilagojeno udobje

Najinteligentnejši brivnik, podprt z umetno inteligenco, zagotavlja izjemno udobje za kožo. Na voljo so povratne informacije o pritiskanju med britjem, s katerimi boste lažje zaščitili svojo kožo in bolj gladko obrili dlake tudi 5 dni stare brade. Brivnik zaznava, vodi in se prilagaja vašim edinstvenim linijam obraza. Več o izdelku