Trpežna zasnova: 5-letna garancija***

Naši brivniki so zasnovani za nego in dolgo življenjsko dobo. Baterija in motor zagotavljata do 5-letno trpežnost. Samoostrilna rezila so izdelana iz jekla, primernega za vesoljsko industrijo, in jih je potrebno zamenjati šele po 2 letih.