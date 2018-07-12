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  • Varno britje, minimalno draženje kože
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  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
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  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože
  • Varno britje, minimalno draženje kože

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000Električni brivnik za mokro in suho britje

SW7700/67

4.8
| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Varno britje, minimalno draženje kože
Obvladajte silo brivnika V-Track PRO, ki premaga tudi daljše dlačice. To je novi V-Track PRO z 72 samoostrilnimi rezili v obliki črke V za rezanje dlak z manj puljenja tudi pri tridnevni bradici.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Občutite silo z V-Track Pro!

Varno britje, minimalno draženje kože

  • Rezila V-Track Precision PRO

  • 5-smerne prilagodljive glave

  • Obročki SkinGlide

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

V-track Precision PRO za najboljše britje tridnevne bradice

V-track Precision PRO za najboljše britje tridnevne bradice

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

72 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

72 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

72 samoostrilnih rezil. 151.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.

Obročki SkinGlide s prevleko za manjše trenje za gladko drsenje

Obročki SkinGlide s prevleko za manjše trenje za gladko drsenje

Uživajte v udobnejšem britju z obročki SkinGlide s prevleko iz mikrodelcev za manj trenja. Na tisoče majhnih steklastih delcev v obliki krogle zmanjšuje trenje in poskrbi za bolj gladko drsenje brivnika po koži. Brivnik se brez težav premika po površini kože in jo ščiti pred draženjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

19

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

12/07/2018

Česká republika

Česká republika

Holící strojek Star Wars je jedinečný.

Super dizajn, skvěle padne do ruky. Výkon je ok, oholí vše čeho se dotkne. Má tichý provoz, který nikoho neruší. V podstatě doporučuji všem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Prednosti

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Slabosti

jak na razie nie znalazłem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Preverjen kupec

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Prednosti

Szybki ładowanie

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Omejitve odgovornosti

  1. Brijte 30 % bližje koži in z manj potezami v primerjavi s prejšnjim modelom Philips