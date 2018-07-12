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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila V-Track Precision PRO
5-smerne prilagodljive glave
Obročki SkinGlide
Prirezovalnik SmartClick Precision
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
72 samoostrilnih rezil. 151.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.
Uživajte v udobnejšem britju z obročki SkinGlide s prevleko iz mikrodelcev za manj trenja. Na tisoče majhnih steklastih delcev v obliki krogle zmanjšuje trenje in poskrbi za bolj gladko drsenje brivnika po koži. Brivnik se brez težav premika po površini kože in jo ščiti pred draženjem.
4.8
od 5
19
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tonicek
12/07/2018
Česká republika
Holící strojek Star Wars je jedinečný.
Super dizajn, skvěle padne do ruky. Výkon je ok, oholí vše čeho se dotkne. Má tichý provoz, který nikoho neruší. V podstatě doporučuji všem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Prednosti
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Slabosti
jak na razie nie znalazłem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Preverjen kupec
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Prednosti
Szybki ładowanie
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Brijte 30 % bližje koži in z manj potezami v primerjavi s prejšnjim modelom Philips