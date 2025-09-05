Hitro in učinkovito gretje.

* (1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.

* (2) Naprava je bila posodobljena, da natančneje odraža temperaturo v prostoru. Vendar se prikazana temperatura na napravi lahko nekoliko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika.