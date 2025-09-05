Hitro in učinkovito gretje.

Iskalni pojmi

Serija 5000 Pametni stolpni keramični grelnik

Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost

Grelnik Philips s gretjem v le 2 sekundah za prostore velikosti 20 m²

Hitro gretje

Tehnologija CeramIQ in prilagodljiva moč do 2000 W omogočata, da prostor ogrejete v le 2 sekundah. Popolno za prostore do 20 m².

HE5545_11_PDP_Online_RGB Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Izjemno tih

Tišji od šepeta

Grelnik Philips zagotavlja prijetno toploto z nizko ravnjo hrupa 24 dB(A) in je tišji od šepeta. Popoln za miren spanec, delo v pisarni ali sproščanje v dnevni sobi.

Energetsko učinkovit

Prihranite do 50 % energije

Prvi električni grelnik z umetno inteligenco na svetu se prilagaja vremenu, vašemu prostoru in vašim navadam. Tehnologija Eco AI vam pomaga prihraniti do 50 % energije, medtem ko zagotavlja pametno, prilagojeno udobje. Upravljanje je enostavno z aplikacijo Air+.

Napredna varnost

Prijetna toplota, ki ji lahko zaupate

Vsi naši grelniki so opremljeni s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: zaščito pred prevrnitvijo in pregrevanjem, vtičem s certifikatom VDE, ognjevarni materiali in samodejnim izklopom. Uživajte v prijetni toploti, ki ji lahko zaupate.

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.

Prikaz temperature za enostaven nadzor

Zaslon za prikaz temperature ponuja enostavno in hitro upravljanje, ki omogoča enostaven nadzor in prilagajanje nastavitev temperature vaši želeni ravni udobja. Nadgrajeni zaslon za prikaz temperature ponuja izboljšano natančnost (2). Za dodatno udobje lahko zaslon preprosto izklopite in poskrbite za spokojno vzdušje.

EcoAI prihrani do 50% energije (1)

Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija Eco AI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja okolico za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).

Grelnik lahko upravljate od koderkoli z aplikacijo Philips Air+

Čistilnik zraka seznanite z aplikacijo Air+, s katero lahko spremljate kakovost notranjega in zunanjega zraka, upravljate na daljavo in glasovno upravljate z Googlom in Alexo. V aplikaciji izberite način Auto+, da aktivirate tehnologijo umetne inteligence, ki se prilagaja vaši rutini ter zmanjšuje hrup in porabo energije.

5 varnostnih funkcij za brezskrbnost

Serija 5000 je oblikovana s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: (1) zaščita pred prevrnitvijo, (2) zaščita pred pregrevanjem nad 85 °C, (3) vtič s certifikatom VDE, (4) ognjevarni materiali in (5) varnostni izklop po 24 urah nedejavnosti. Zagotavljanje toplote, ki ji lahko zaupate.

Prenosni grelnik s prilagajanjem temperature od 1 do 37 °C

Različni načini

Nastavite samodejno ciljno temperaturo med 1 in 37 °C ter prilagodite toploto s 3 načini moči: 900, 1200 in 2000 W. Ob toplejših dneh lahko uživate v občutku osvežujočega vetrca z načinom prezračevanja. Za največjo energetsko učinkovitost izberite način Auto+.

Gretje na različne načine

Gretje, popolnoma prilagojeno vašim potrebam

Prevzemite nadzor z vgrajenimi intuitivnimi gumbi na napravi ali pa napravo povežite z aplikacijo Air+ ter prilagajajte, spremljajte ali določajte urnik gretja, tako kadar ste doma, kot kadar ste na poti.

Hitro in učinkovito gretje.

Energetsko učinkovit grelnik Philips s tehnologijo Eco AI in aplikacijo.

Energetsko učinkovit

Tehnologija Eco AI prispeva k zmanjšanju porabe energije do 50 %

Prvi električni grelnik z umetno inteligenco na svetu se prilagaja vremenu, vašemu prostoru in vašim navadam. Upravljanje je enostavno z aplikacijo Air+.

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

Začetna stran podpore

Najdite vse teme podpore in še več.

Poiščite izdelek

Iščite po številki modela in najdite informacije, specifične za izdelek.

* (1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.
* (2) Naprava je bila posodobljena, da natančneje odraža temperaturo v prostoru. Vendar se prikazana temperatura na napravi lahko nekoliko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika.
* (3) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2

