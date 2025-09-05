Hitro in učinkovito gretje.

Grelnik Philips zagotavlja prijetno toploto z nizko ravnjo hrupa 24 dB(A) in je tišji od šepeta. Popoln za miren spanec, delo v pisarni ali sproščanje v dnevni sobi.
Prvi električni grelnik z umetno inteligenco na svetu se prilagaja vremenu, vašemu prostoru in vašim navadam. Tehnologija Eco AI vam pomaga prihraniti do 50 % energije, medtem ko zagotavlja pametno, prilagojeno udobje. Upravljanje je enostavno z aplikacijo Air+.
Vsi naši grelniki so opremljeni s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: zaščito pred prevrnitvijo in pregrevanjem, vtičem s certifikatom VDE, ognjevarni materiali in samodejnim izklopom. Uživajte v prijetni toploti, ki ji lahko zaupate.
Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.
Zaslon za prikaz temperature ponuja enostavno in hitro upravljanje, ki omogoča enostaven nadzor in prilagajanje nastavitev temperature vaši želeni ravni udobja. Nadgrajeni zaslon za prikaz temperature ponuja izboljšano natančnost (2). Za dodatno udobje lahko zaslon preprosto izklopite in poskrbite za spokojno vzdušje.
Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija Eco AI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja okolico za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).
Čistilnik zraka seznanite z aplikacijo Air+, s katero lahko spremljate kakovost notranjega in zunanjega zraka, upravljate na daljavo in glasovno upravljate z Googlom in Alexo. V aplikaciji izberite način Auto+, da aktivirate tehnologijo umetne inteligence, ki se prilagaja vaši rutini ter zmanjšuje hrup in porabo energije.
Serija 5000 je oblikovana s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: (1) zaščita pred prevrnitvijo, (2) zaščita pred pregrevanjem nad 85 °C, (3) vtič s certifikatom VDE, (4) ognjevarni materiali in (5) varnostni izklop po 24 urah nedejavnosti. Zagotavljanje toplote, ki ji lahko zaupate.
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.