OneBlade First Shave
QP1324/20
Ta izdelek je ekskluzivno na voljo v: OneBlade First Shave
QP1324/20
Ta izdelek je ekskluzivno na voljo v:
Prva izbira za prvo britje Rezilo za občutljivo kožo
z mikro-steklenimi kroglicami za manjše draženje kože
Dvojni zaščitni sistem
Premaz za boljše drsenje, zaščitna plošča na vrhu rezila in zaobljeni konici ščitijo kožo pred urezninami med britjem.
Zmanjšuje tveganje za ureznine in draženje kože
Rezilo za občutljivo kožo
z mikro-steklenimi kroglicami za manjše draženje kože
Dvojni zaščitni sistem
Premaz za boljše drsenje, zaščitna plošča na vrhu rezila in zaobljeni konici ščitijo kožo pred urezninami med britjem.
Zmanjšuje tveganje za ureznine in draženje kože
Kako premagati prvi level britja Revolucionarno rezilo OneBlade
S 100 gibi na sekundo Dvostransko rezilo
Za britje v kateri koli smeri Dolgotrajna baterija
30 minut neprekinjenega britja Gladko britje brez napora
Britje brez ureznin in draženja
Kako premagati prvi level britja Revolucionarno rezilo OneBlade
S 100 gibi na sekundo Dvostransko rezilo
Za britje v kateri koli smeri Dolgotrajna baterija
30 minut neprekinjenega britja Gladko britje brez napora
Britje brez ureznin in draženja
Mokro britje s peno ali gelom
Suho britje za hitre rezultate
Rezilo za občutljivo kožo
Rezilo za občutljivo kožo Brije gladko. Res gladko.
Dodali smo plast mikro steklenih kroglic za preprečevanje draženja med britjem. Ker to preprečuje draženje, ne potrebujete niti pene za britje niti vode.
Dvostransko rezilo
Dvostransko rezilo Brije v katero koli smer.
OneBlade First Shave omogoča enostavno in prijetno britje vseh delov obraza. Dvostransko rezilo omogoča oblikovanje robov in jasnih linij s premikanjem rezila v katerokoli smer.
Nerjaveče jeklo
Nerjaveče jeklo Rezilo iz nerjavnega jekla
Vzdržljivo rezilo iz nerjavnega jekla, ki zdrži do 4 mesece uporabe*. Menjava je enostavna. Ko bo potrebno zamenjati rezilo, se bo prikazal simbol puščice, kar pomeni, da je čas za novo rezilo, da bo britje čim bolj prijetno in učinkovito. *Za najboljši občutek pri britju. V primeru 2 popolnih britjih na teden. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
Edinstveno rezilo
Edinstveno rezilo Kompatibilno z vsemi nastavki.
Rezilo za občutljivo kožo je kompatibilno z vsemi napravami OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), OneBlade on line (QP45xx, QP46xx).
Edinstvena tehnologija
Edinstvena tehnologija Hitro je. Resnično hitro.
Revolucionaren prirezovalnik za prirezovanje brade katere koli dolžine. 6000 gibov na minuto zagotavlja hitro, gladko britje, ki je nežno do kože.
Moćno britje, nežno do kože
Moćno britje, nežno do kože Kaj je v embalaži?
1x OneBlade First Shave QP1324/20
1x USB kabel 1x Rezilo za občutljivo kožo
Dodaj izdelek
Dodaj izdelek
Dodaj izdelek
S klikom na povezavo boste zapustili uradno spletno mesto Philips Electronics Ltd. (»Philips«). Vse povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki se lahko pojavijo na tem spletnem mestu, so na voljo samo za vaše udobje in nikakor ne predstavljajo nikakršne povezave ali potrjevanja informacij na teh povezanih spletnih mestih. Philips ne daje nobenih jamstev ali jamstev v zvezi s spletnimi stranmi tretjih oseb ali informacijami, ki jih vsebujejo.
Razumem
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.