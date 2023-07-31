Rezilo iz nerjavnega jekla



Vzdržljivo rezilo iz nerjavnega jekla, ki zdrži do 4 mesece uporabe*. Menjava je enostavna. Ko bo potrebno zamenjati rezilo, se bo prikazal simbol puščice, kar pomeni, da je čas za novo rezilo, da bo britje čim bolj prijetno in učinkovito.



*Za najboljši občutek pri britju. V primeru 2 popolnih britjih na teden. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.