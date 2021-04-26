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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Natančna rezila V-Track
8-smerne glave ContourDetect
Prirezovalnik SmartClick Precision
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision nežno postavijo vsako dlako v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake ležečega položaja ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.
Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.
Nagrade
4.6
od 5
235
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luj1
26/04/2021
Slovenija
Brivnik brez pomanjkljivosti.
Bterija se hitro napolni, prav tako je britje kvalitetno in hitro. Verjetno res prekaša vse starejše modele.
Prednosti
Oblika, hitrost britja, kvaliteta britja, baterija
Slabosti
Ločena dodtna strižna glava
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Dragoz
06/09/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Odlično britje
Odlično za občutljivo britje. Tudi za daljšo brado.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
mrt11
19/06/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Dobro brije, je enostaven in razmeroma tih
Enostaven za uporabo, lažje čiščenje. Imel sem 15 let ravnotako philips brivnik in moram reč da je bil super in tudi ta me do sedaj ni razočaral, upam samo, da bo zdržal vsaj približno toliko kot prejšnji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni brivnik za mokro in suho britje
Odreže do 20 % več dlak v primerjavi s SensoTouch