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  • Popolnost na vsakem koraku
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  • Popolnost na vsakem koraku
  • Popolnost na vsakem koraku
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  • Popolnost na vsakem koraku
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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000Električni brivnik za mokro in suho britje

S9031/12

4.6
| (235) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Popolnost na vsakem koraku
Brivnik 9000 je naš najnaprednejši brivnik doslej. Edinstvena tehnologija za zaznavanje linij obraza izjemno dobro zajame vsako linijo vašega obraza, sistem V-Track pa vodi dlake v najboljši položaj za britje, za najboljše rezultate.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Odreže do 20 % več dlak* v enem koraku

Popolnost na vsakem koraku

  • Natančna rezila V-Track

  • 8-smerne glave ContourDetect

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

Rezila idealno vodijo dlake na položaj za natančno britje

Rezila idealno vodijo dlake na položaj za natančno britje

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision nežno postavijo vsako dlako v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake ležečega položaja ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

235

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

26/04/2021

Slovenija

Slovenija

Brivnik brez pomanjkljivosti.

Bterija se hitro napolni, prav tako je britje kvalitetno in hitro. Verjetno res prekaša vse starejše modele.

Prednosti

Oblika, hitrost britja, kvaliteta britja, baterija

Slabosti

Ločena dodtna strižna glava

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

06/09/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odlično britje

Odlično za občutljivo britje. Tudi za daljšo brado.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9031/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

19/06/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Dobro brije, je enostaven in razmeroma tih

Enostaven za uporabo, lažje čiščenje. Imel sem 15 let ravnotako philips brivnik in moram reč da je bil super in tudi ta me do sedaj ni razočaral, upam samo, da bo zdržal vsaj približno toliko kot prejšnji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9111/31 Električni brivnik za mokro in suho britje

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  1. Odreže do 20 % več dlak v primerjavi s SensoTouch