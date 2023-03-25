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  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
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  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
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  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
  • Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*

100 dni vračila kupnine

2+3 podaljšana garancija

Shaver S9000 PrestigeBrivnik za mokro in suho britje, serija 9000

SP9860/13

4.7
| (492) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*
Z brivnikom Philips S9000 Prestige izkusite neverjetno gladko britje tudi pri 7 dni stari bradi. S tehnologijo SkinIQ brivnik zazna in se prilagodi vaši želeni izkušnji.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Občutek gladkega britja, neverjetno nežen*

  • Rezila NanoTech DualPrecision

  • Izjemno prilagodljiv vzmetni sistem

  • Digit. motor z izjemnim št. vrtljajev

  • Vrhunska prevleka SkinGlide

Izjemno močna samoostrilna rezila za vrhunsko gladkost

Izjemno močna samoostrilna rezila za vrhunsko gladkost

Rezila NanoTech DualPrecision z do 150.000 premiki na minuto poskrbijo za izjemno natančno britje tik ob koži. 72 samoostrilnih rezil ojačanih z nanodelci se ponaša z izredno močnimi in dolgotrajno ostrimi robovi, ki v vsakem trenutku poskrbijo za izjemno natančno britje.

Popoln položaj rezila za največjo natančnost

Popoln položaj rezila za največjo natančnost

Za preprečevanje cukanja in neudobja je brivnik Philips s9000 Prestige opremljen z izjemno natančnim sistemom blaženja, ki poskrbi za popoln položaj rezila in najnatančnejše rezanje.

Učinkovito britje z visoko hitrostjo

Učinkovito britje z visoko hitrostjo

Najvišje število vrtljajev za najvišjo učinkovitost – Philipsov najnaprednejši digitalni motor zagotavlja natančno britje ne glede na obliko obraza in gostoto dlak.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

492

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/03/2023

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Brivnik sem dobil lansko leto od žene za darilo za rojstni dan. Je res super, ker imam močno brado in pobrije res dobro in je tudi do kože je nežen.

Prednosti

Učinkovito britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

24/03/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelek odlično deluje

Zelo dobro obrije brado. Njegova robustna in kakovostna izdelava omogočata da ga vzamem povsod z sabo.

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

24/03/2023

Slovenija

Slovenija

Top

Priporočam vsem, odličen in kvaliteten izdelek za vse

Prednosti

Vse

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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