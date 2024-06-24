2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Tehnologija Lift & Cut s trojnim delovanjem
Dvojna rezila SteelPrecision
Natančna in prilagodljiva 360-stopinjska glava
Senzor pritiska Pressure Guard
5-letna garancija****
Naš patentiran sistem Lift & Cut s trojnim delovanjem dlačico nežno privzdigne od korenine za natančno rezanje do 0,00 mm ob koži, pri tem pa ne poškoduje kože. Za popolnoma gladko britje.
Popolnoma prilagodljive in manjše kompaktne glave s strukturo raztegovanja kože se dinamično prilagajajo vsem linijam vašega obraza. Za neprekinjen stik s kožo za 20 % večjo natančnost*, ki ujame tudi težje dostopne dlačice na vratu in pod nosom. Natančnost vsepovsod.
360-stopinjska dvojna rezila SteelPrecision ujamejo dlačice, ki rastejo v različne smeri. S 7 milijoni gibi rezila na minuto za učinkovito britje tudi pri 1-, 3- ali 7-dnevni bradi.
4.8
od 5
702
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jelly1
24/06/2024
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije
Oceno sem izbrala, ker je res odličen. Reže v nulo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
AJKA2005
22/06/2024
Slovenija
Del promocije
top brivnik
lahek, enostaven za uporabo, priročen za potovanja, hitro in učinkovito britje, Priporočam ga vsem moškim, da bo britje postalo zabavnejše, koža pa mehka in gladka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Matejchy
21/06/2024
Slovenija
Del promocije
Ko britje postane užitek
Gladko in nežno britje. Dlakam zagotovljeno slovo. Toplo priporočam.
Prednosti
*****
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
v primerjavi s prejšnjim modelom
v primerjavi s prevleko brez kroglic
v primerjavi z vložkom, v katerem je voda
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