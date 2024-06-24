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  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
  • Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo

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2+3 podaljšana garancija

i9000 PrestigeElektrični brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (702) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo
Philips i9000 Prestige s sistemom za britje Lift & Cut s trojnim delovanjem ter natančno in prilagodljivo kompaktno 360-stopinjsko glavo dlačice odreže tik ob koži, tudi na težko dostopnih mestih. Tehnologija SkinIQ, ki jo poganja umetna inteligenca, omogoča zaznavanje, usmerjanje in prilagajanje za pametno udobje za kožo.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

s tehnologijo SkinIQ

Britje za dolgotrajno gladko kožo, pametno udobje za kožo

  • Tehnologija Lift & Cut s trojnim delovanjem

  • Dvojna rezila SteelPrecision

  • Natančna in prilagodljiva 360-stopinjska glava

  • Senzor pritiska Pressure Guard

  • 5-letna garancija****

Gladko britje, dolgotrajni rezultat

Gladko britje, dolgotrajni rezultat

Naš patentiran sistem Lift & Cut s trojnim delovanjem dlačico nežno privzdigne od korenine za natančno rezanje do 0,00 mm ob koži, pri tem pa ne poškoduje kože. Za popolnoma gladko britje.

Natančnost, tudi na predelih, ki so težavni za britje

Natančnost, tudi na predelih, ki so težavni za britje

Popolnoma prilagodljive in manjše kompaktne glave s strukturo raztegovanja kože se dinamično prilagajajo vsem linijam vašega obraza. Za neprekinjen stik s kožo za 20 % večjo natančnost*, ki ujame tudi težje dostopne dlačice na vratu in pod nosom. Natančnost vsepovsod.

Učinkovitost pri vsakem potegu, tudi na 1-, 3- sli 7-dnevni bradi

Učinkovitost pri vsakem potegu, tudi na 1-, 3- sli 7-dnevni bradi

360-stopinjska dvojna rezila SteelPrecision ujamejo dlačice, ki rastejo v različne smeri. S 7 milijoni gibi rezila na minuto za učinkovito britje tudi pri 1-, 3- ali 7-dnevni bradi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

702

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/06/2024

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Oceno sem izbrala, ker je res odličen. Reže v nulo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

22/06/2024

Slovenija

Slovenija

top brivnik

lahek, enostaven za uporabo, priročen za potovanja, hitro in učinkovito britje, Priporočam ga vsem moškim, da bo britje postalo zabavnejše, koža pa mehka in gladka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

21/06/2024

Slovenija

Slovenija

Ko britje postane užitek

Gladko in nežno britje. Dlakam zagotovljeno slovo. Toplo priporočam.

Prednosti

*****

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s prejšnjim modelom

  2. v primerjavi s prevleko brez kroglic

  3. v primerjavi z vložkom, v katerem je voda

  4. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.