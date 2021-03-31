Iskalni pojmi


številka 1 med električnimi ščetkami po priporočilu slovenskih stomatologov*

*Vir: Raziskava Ipsos, November-December 2020, N=116,
kategorija Električne zobne ščetke

Profesjonaliści stomatologiczni

Klinično preizkušena sonična tehnologija

Philips Sonicare, s preko 100 let izkušenj v kliničnem razvoju, ponuja najnaprednejše naprave, ki vam in vašim pacientom pomagajo prilagoditi ustno nego zahtevam sodobnega življenja. Zahvaljujoč zvočnim vibracijam, ki ustvarjajo in usmerjajo mikromehurčke v medzobne prostore in ob rob dlesni, omogočajo zobne ščetke Philips Sonicare učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog v primerjavi z običajno ročno zobno ščetko.

Zobne ščetke Philips Sonicare so klinično dokazano 

pomagale različnim skupinam pacientov pri ohranjanju ustnega zdravja.

Parodontalne bolezni

Fiksna ortodontija

Otroci

Implantološko-protezna
rehabilitacija

Hiperpigmentacija
 

Posebne skupine pacientov (nosečnice, diabetiki, osebe s srčnimi boleznimi)


Philips Sonicare
Vaš partner pri izobraževanju pacientov

 
Skupaj ozaveščamo o pomembnosti ustne higiene.
Brezplačno prenesite izobraževalne materiale:

pdf1
Prenesite PDF
pdf1
Prenesite PDF
pdf1
Prenesite PDF

Ponudba izdelkov Philips Sonicare

Električne zvočne zobne ščetke

Za temeljito, a nežno čiščenje

Ščetke za zobne glave

Za različne indikacije pacientov

Brezžični ustni tuš

Odstrani do 99,9% oblog na območjih uporabe

Philips Sonicare izdelke lahko kupite tukaj

Želite, da postane tudi vaša ordinacija del družine Philips Sonicare?

Obrnite se našega strokovnjaka za dentalno zdravje

Mila Mujčić

mila.aldo@philips.com

