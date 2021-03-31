številka 1 med električnimi ščetkami po priporočilu slovenskih stomatologov*
*Vir: Raziskava Ipsos, November-December 2020, N=116, kategorija Električne zobne ščetke
Klinično preizkušena sonična tehnologija
Philips Sonicare, s preko 100 let izkušenj v kliničnem razvoju, ponuja najnaprednejše naprave, ki vam in vašim pacientom pomagajo prilagoditi ustno nego zahtevam sodobnega življenja. Zahvaljujoč zvočnim vibracijam, ki ustvarjajo in usmerjajo mikromehurčke v medzobne prostore in ob rob dlesni, omogočajo zobne ščetke Philips Sonicare učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog v primerjavi z običajno ročno zobno ščetko.
Zobne ščetke Philips Sonicare so klinično dokazano
pomagale različnim skupinam pacientov pri ohranjanju ustnega zdravja.
Parodontalne bolezni
Fiksna ortodontija
Otroci
Implantološko-protezna
rehabilitacija
Hiperpigmentacija
Posebne skupine pacientov (nosečnice, diabetiki, osebe s srčnimi boleznimi)
Philips Sonicare Vaš partner pri izobraževanju pacientov
