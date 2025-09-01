Iskalni pojmi

    Serija 3000 Čistilnik madežev

    XW3193/11

    Težko ohranjate svoj dom brez madežev, še posebej, če imate otroke in hišne ljubljenčke? Čistilnik madežev Philips serije 3000 s profesionalno formulo detergenta takoj odstrani različne madeže in lise.

    Strokovno čiščenje tekstilnih površin z manj potezami

    • Za čiščenje različnih mehkih površin
    • Odstrani madeže, lise in razlite tekočine
    • Za občutek svežine
    • Enostavno shranjevanje tudi v majhnih omaricah
    • Široka krtača za hitrejše čiščenje večjih območij
    Za čiščenje različnih mehkih površin

    Za čiščenje različnih mehkih površin

    Kavč, vzmetnica, preproga ali avtomobilski sedež. Nastavek 3-v-1 odstrani madeže z najrazličnejših mehkih površin.

    Odstrani madeže, lise in razlite tekočine

    Odstrani madeže, lise in razlite tekočine

    Ne skrbite več, ko se otroci igrajo na kavču! Zmogljiv motor učinkovito odstrani najrazličnejše madeže.

    Za občutek svežine

    Za občutek svežine

    Profesionalna formula detergenta, sredstvo za odstranjevanje madežev Philips in velika moč sesanja odstranijo trdovratne madeže in zagotovijo občutek svežine.

    Široka krtača za čiščenje večjih površin

    Široka krtača za čiščenje večjih površin

    Širša pot čiščenja za 67 %¹ hitrejše čiščenje velikih površin, kot so preproge.

    Zaslon za pametno upravljanje

    Zaslon za pametno upravljanje

    Intuitiven LED-zaslon vas enostavno vodi skozi postopek čiščenja madežev in vas obvesti, ko je treba zamenjati posodo za vodo ali ko je v teku funkcija odloženega izklopa.

    Samodejno čiščenje

    Samodejno čiščenje

    Cevi ni treba ročno čistiti. Preprosto namestite pokrovček na nastavek in pritisnite gumb, da iz cevi izperete umazanijo.

    Kompaktna zasnova za enostavno shranjevanje

    Kompaktna zasnova za enostavno shranjevanje

    V višino meri le 32,5 cm, zato ga je mogoče enostavno shraniti tudi v majhnih omaricah.

    Večji doseg brez premikanja naprave

    Večji doseg brez premikanja naprave

    Dolžina 6,5 metra od vtiča do nastavka omogoča daljše čiščenje, ne da bi spreminjali položaj.

    Za čiščenje uporablja samo čisto vodo

    Za čiščenje uporablja samo čisto vodo

    Tehnologija PowerCyclone Aqua zagotavlja, da čistite s čisto vodo z dodatkom čistilnega sredstva iz ene posode, medtem ko se umazana voda odvede in dovaja v drugo posodo za vodo.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Raven hrupa (standardno)
      81 dB
      Napetost
      220–240 V
      Frekvenca
      50–60 Hz
      Garancija
      2 leti
      Baterijski izdelek
      Ne

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      26,2 cm
      Širina izdelka
      39,7 cm
      Višina izdelka
      32,3 cm
      Dolžina paketa
      29,3 cm
      Širina paketa
      45,7 cm
      Višina paketa
      35,7 cm
      Teža paketa
      7,114 kg
      Teža izdelka
      6,628 kg

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      400 W

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    • ¹ V primerjavi s standardnim nastavkom 3-v-1.

