XW3193/11
Hitrejše odstranjevanje madežev z manj truda
Težko ohranjate svoj dom brez madežev, še posebej, če imate otroke in hišne ljubljenčke? Čistilnik madežev Philips serije 3000 s profesionalno formulo detergenta takoj odstrani različne madeže in lise.Več o izdelku
Kavč, vzmetnica, preproga ali avtomobilski sedež. Nastavek 3-v-1 odstrani madeže z najrazličnejših mehkih površin.
Ne skrbite več, ko se otroci igrajo na kavču! Zmogljiv motor učinkovito odstrani najrazličnejše madeže.
Profesionalna formula detergenta, sredstvo za odstranjevanje madežev Philips in velika moč sesanja odstranijo trdovratne madeže in zagotovijo občutek svežine.
Širša pot čiščenja za 67 %¹ hitrejše čiščenje velikih površin, kot so preproge.
Intuitiven LED-zaslon vas enostavno vodi skozi postopek čiščenja madežev in vas obvesti, ko je treba zamenjati posodo za vodo ali ko je v teku funkcija odloženega izklopa.
Cevi ni treba ročno čistiti. Preprosto namestite pokrovček na nastavek in pritisnite gumb, da iz cevi izperete umazanijo.
V višino meri le 32,5 cm, zato ga je mogoče enostavno shraniti tudi v majhnih omaricah.
Dolžina 6,5 metra od vtiča do nastavka omogoča daljše čiščenje, ne da bi spreminjali položaj.
Tehnologija PowerCyclone Aqua zagotavlja, da čistite s čisto vodo z dodatkom čistilnega sredstva iz ene posode, medtem ko se umazana voda odvede in dovaja v drugo posodo za vodo.
