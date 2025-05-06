2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Tehnologija Lift & Cut s trojnim delovanjem
Rezila NanoTech DualPrecision
Natančna in prilagodljiva 360-stopinjska glava
Aktivni vodnik za pritisk in gibanje
7-letna garancija*****
Naš patentiran sistem Lift & Cut s trojnim delovanjem dlačico nežno privzdigne od korenine za natančno rezanje do – 0,08 mm ob korenini, pri tem pa ne poškoduje vaše kože. Za popolnoma gladko britje, ki traja ves dan.
Popolnoma prilagodljive in manjše kompaktne glave s strukturo raztegovanja kože se dinamično prilagajajo vsem linijam vašega obraza. Za neprekinjen stik s kožo za 20 % večjo natančnost**, ki ujame tudi težje dostopne dlačice na vratu in pod nosom. Natančnost vsepovsod.
360-stopinjska vrtljiva rezila NanoTech Dual Precision so zasnovana tako, da zajamejo dlačice, ki rastejo v različnih smereh, in lahko ujamejo 25 % več dlačic v enem potegu*, z 8 milijoni gibi rezila na minuto za natančno učinkovitost tudi pri 1-, 3- ali 7-dnevni bradi.
Nagrade
4.6
od 5
167
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Split Ante
06/05/2025
Hrvatska
vrhunski uređaj, sve preporuke
model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Prednosti
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Slabosti
Neeko náplň na čistenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Alojz
22/01/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Spoľahlivý
Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
v primerjavi s serijo Philips 3000
V primerjavi s prejšnjim modelom.
v primerjavi s prevleko brez kroglic
V primerjavi z vložkom, v katerem je voda.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.