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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila V-Track Precision PRO
8-smerne glave ContourDetect
Način Turbo+
Prirezovalnik SmartClick Precision
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
72 samoostrilnih rezil. 151.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.
Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.
4.8
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mopet
11/05/2022
Česká republika
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Strojek Philips používám již mnoho let. Jsem maximálně spokojený s kvalitou oholení. Strojek má bezproblémový chod, skvěle zvládá suché i mokré holení bez podráždění pokožky. V případě, že strojek ohlásí potřebu výměny hlavic, tak jejich následné objednání a dodání je snadné a rychlé.
Prednosti
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
charles
01/03/2019
Česká republika
velmi velká výdrž na baterii
velmi dobře oholí a velmi velkou výdrž na baterii a má snadnou údržbu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
RMNV
10/01/2018
Česká republika
Kvalitní holící strojek.
Velká spokojenost, splnilo moje očekávání. Doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Brijte 30 % bližje koži in z manj potezami v primerjavi s prejšnjim modelom Philips
Obrije do 20 % več dlak v primerjavi s prejšnjim modelom Philips
20 % več energije z uporabo načina Turbo+