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  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
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  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
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  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
  • Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

SW6700/14

4.8
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost
Pridružite se uporu proti puljenju dlačic z brivnikom V-Track PRO, ki premaga tudi daljše dlačice. To je novi V-Track PRO z 72 samoostrilnimi rezili v obliki črke V za rezanje dlak z manj puljenja tudi pri tridnevni bradici.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Občutite silo z V-Track Pro!

Učinkovito britje, neverjetno udobje in natančnost

  • Rezila V-Track Precision PRO

  • 8-smerne glave ContourDetect

  • Način Turbo+

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

V-track Precision PRO za najboljše britje tridnevne bradice

V-track Precision PRO za najboljše britje tridnevne bradice

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

72 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

72 vrtljivih rezil zajame in odreže dlake pod vsemi koti

72 samoostrilnih rezil. 151.000 rezov na minuto. Učinkovito se znebite vseh dlak, tudi če rastejo v različnih smereh.

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic

Strojek Philips používám již mnoho let. Jsem maximálně spokojený s kvalitou oholení. Strojek má bezproblémový chod, skvěle zvládá suché i mokré holení bez podráždění pokožky. V případě, že strojek ohlásí potřebu výměny hlavic, tak jejich následné objednání a dodání je snadné a rychlé.

Prednosti

Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

velmi velká výdrž na baterii

velmi dobře oholí a velmi velkou výdrž na baterii a má snadnou údržbu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/01/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní holící strojek.

Velká spokojenost, splnilo moje očekávání. Doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Omejitve odgovornosti

  1. Brijte 30 % bližje koži in z manj potezami v primerjavi s prejšnjim modelom Philips

  2. Obrije do 20 % več dlak v primerjavi s prejšnjim modelom Philips

  3. 20 % več energije z uporabo načina Turbo+