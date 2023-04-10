Iskalni pojmi

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Prirezovalnik za nosne in ušes. dlačice

    CP0827

    Nastavek je del prirezovalnika vse v enem ter omogoča hitro in priročno prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic.

    Kje lahko kupim ta rezervni del?


    Prosimo, kontaktirajte enega od naših servisnih partnerjev, ki vam bodo z veseljem pomagali. Niste prepričani o združljivosti s svojim izdelkom? Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

    Združljivi izdelki

    Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

    Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljivi deli

      Združljive vrste izdelkov
      • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
      • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
      • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
      • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
      • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
      • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
      • MG9720, MG9530, MG9555
