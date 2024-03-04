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  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
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  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost
  • Vrhunsko oblikovanje in natančnost

Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 700018 v 1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

MG7785/20

4.6
| (1800) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Vrhunsko oblikovanje in natančnost
Izpopolnite svoj slog z našim najnatančnejšim in najbolj vsestranskim prirezovalnikom. Z 18 kakovostnimi pripomočki lahko oblikujete edinstveni videz, od glave do pet. Rezila DualCut in kovinski ročaj z gumijastimi oprijemi poskrbijo za izjemno natančnost.
Poglej vse prednosti

Vrhunski prirezovalnik 18 v 1 za izjemno vsestranskost

Vrhunsko oblikovanje in natančnost

  • 18 nastavkov

  • Tehnologija DualCut

  • 5 ur delovanja

  • Primerno za uporabo pod prho

Z 18 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake, pričesko in dlake po telesu

Z 18 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake, pričesko in dlake po telesu

S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake, lase in dlake po telesu.

Tehnologija DualCut za vrhunsko natančnost z dvakrat večjim številom rezil

Tehnologija DualCut za vrhunsko natančnost z dvakrat večjim številom rezil

Uživajte v vrhunski natančnosti s tehnologijo DualCut, ki prinaša dvakrat večje število rezil. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po petih letih uporabe ostra kot na začetku.

Kovinski prirezovalnik natančno prireže brado, lase in dlake po telesu

Kovinski prirezovalnik natančno prireže brado, lase in dlake po telesu

S kovinskim prirezovalnikom s tehnologijo DualCut brez glavnika lahko oblikujete elegantne, ostre linije brade, vratu in las ali prirežete dlake po telesu na najkrajšo dolžino.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

1800

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/03/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo

Prednosti

Dobra baterija

Slabosti

Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b

Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Večnamenski prirezovalnik

Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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