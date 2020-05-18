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  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem
  • Prirezovalnik vse v enem

2+1 podaljšana garancija

Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 30008 v 1, obrazne dlačice in lasje

MG3730/15

4.6
| (590) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Prirezovalnik vse v enem
S tem vzdržljivim prirezovalnikom vse v enem se lahko vsak dan poigrate z novim videzom. Z osmimi kakovostnimi pripomočki lahko enostavno po želji oblikujete dlake na obrazu in pričesko.
Poglej vse prednosti

Prirezovalnik 8 v 1

Prirezovalnik vse v enem

  • 8 nastavkov

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • Do 60 minut delovanja

  • Nastavki, ki jih lahko spirate

Koži prijazna samoostrilna rezila za popolno prirezovanje

Koži prijazna samoostrilna rezila za popolno prirezovanje

Za popolno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.

Z 8 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake in pričesko

Z 8 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake in pričesko

S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake ter lase.

S prirezovalnikom oblikujte linije brade za izpopolnjen videz

S prirezovalnikom oblikujte linije brade za izpopolnjen videz

S prirezovalnikom brez glavnika lahko dosežete elegantne, ostre linije brade, vratu in las. Samoostrilna rezila prirezovalnika so tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

  • Award image AWARD-612372

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

590

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Funkcije izdelka so odlične

Hiter in učinkovit, dobra baterija, nastavki so zelo dobri in obstaja možnost dokupa novih.

Prednosti

vse

Slabosti

nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

03/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlične funkcije

všeč mi je in zadovoljuje moja pričakovanja, ker sem neodvisen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

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