IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost

2+3 podaljšana garancija

All-in-One Trimmer 7000 SeriesPrirezovalnik 15-v-1

MG7935/15

4.6
| (1800) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Eno orodje, vrhunska natančnost
S 15 kakovostnimi pripomočki, zasnovanimi za obraz, glavo in telo, prirezovalnik vse-v-enem ponuja vsestranskost in natančnost, ki jo potrebujete. Samoostrilna rezila ostanejo ostra kot prvega dne, vrhunski natančen glavnik pa pomaga doseči želeni videz in slog.
Poglej vse prednosti

Za obraz, lase in telo

Eno orodje, vrhunska natančnost

  • 15 v 1: obraz, glava in telo

  • Vrhunski glavnik za natančno oblikovanje videza

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • Tehnologija BeardSense

15 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

15 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

Naš prirezovalnik je opremljen z 15 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.

Enakomerno striženje na natančno dolžino za popoln videz

Enakomerno striženje na natančno dolžino za popoln videz

Naš vrhunski natančni glavnik z 11 dolžinami v korakih po 0,2 mm od 1 do 3 mm zagotavlja natančno prirezovanje do želene dolžine, ki jo želite za vaš popoln videz.

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Samoostrilna jeklena rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

1800

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/03/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo

Prednosti

Dobra baterija

Slabosti

Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b

Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Večnamenski prirezovalnik

Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi prirezovanja obraznih dlak 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute

  2. Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.

  3. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.