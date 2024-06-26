2 leti garancije
13 nastavkov
Samoostrilna kovinska rezila
Delovanje do 180 min
Primerno za uporabo pod prho
Samoostrilna rezila tega prirezovalnika za dlačice po obrazu in telesu so ojačana in kaljena za maksimalno zmogljivost, zato ostanejo ostra kot prvega dne. Ne rjavijo in jih ni treba mazati z oljem.
Philips OneBlade je zasnovan za urejanje obraznih dlačic in britje dlačic po telesu, saj oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin. Zahvaljujoč drsnemu premazu in zaobljeni konici zagotavlja preprosto in udobno britje. Hitra rezilna enota, ki se premakne 200-krat na sekundo, pa poskrbi za učinkovito britje tudi pri daljših dlačicah.
Prirezovalnik vse v enem Philips Multigroom ima priloženih 13 nastavkov za urejanje dlačic po celem telesu.
4.7
od 5
302
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Miamiamia26
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Všeč mi je da ima veliko nastavkov
To oceno sem izbrala saj mi je izdelek zelo finkcijunalen in da ima veliko nastavkov. priporočala bi ga prijateljem.
Prednosti
Veliko nastavkov
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Daneee
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Super
Deluje super, enostavna uporaba, cena pa zelo primerna
Prednosti
Super je
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Rennaa
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Odlično
Odličen! Uporabljam ga že skoraj eno leto. Je natančen, enostaven za uporabo in dolgo zdrži baterija.priporočam
Prednosti
Vse
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.