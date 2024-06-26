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  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
  • Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu

Multigroom series 900013 v 1, obrazne dlačice, lasje in dlačice po telesu

MG9720/90

4.7
| (302) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu
Izpopolnite svoj slog s kompletom za prirezovanje serije Prestige, v katerem je prirezovalnik in 13 kakovostnih nastavkov, med drugim samoostrilna kovinska rezila in OneBlade Face+Body za vrhunsko natančno prirezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin.
Poglej vse prednosti

Serija Prestige: vrhunski komplet za prirezovanje 13 v 1

Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu in telesu

  • 13 nastavkov

  • Samoostrilna kovinska rezila

  • Delovanje do 180 min

  • Primerno za uporabo pod prho

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Samoostrilna rezila tega prirezovalnika za dlačice po obrazu in telesu so ojačana in kaljena za maksimalno zmogljivost, zato ostanejo ostra kot prvega dne. Ne rjavijo in jih ni treba mazati z oljem.

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je zasnovan za urejanje obraznih dlačic in britje dlačic po telesu, saj oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin. Zahvaljujoč drsnemu premazu in zaobljeni konici zagotavlja preprosto in udobno britje. Hitra rezilna enota, ki se premakne 200-krat na sekundo, pa poskrbi za učinkovito britje tudi pri daljših dlačicah.

13 nastavkov za prirezovanje obraznih dlačic in las

13 nastavkov za prirezovanje obraznih dlačic in las

Prirezovalnik vse v enem Philips Multigroom ima priloženih 13 nastavkov za urejanje dlačic po celem telesu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

302

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Všeč mi je da ima veliko nastavkov

To oceno sem izbrala saj mi je izdelek zelo finkcijunalen in da ima veliko nastavkov. priporočala bi ga prijateljem.

Prednosti

Veliko nastavkov

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Super

Deluje super, enostavna uporaba, cena pa zelo primerna

Prednosti

Super je

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odličen! Uporabljam ga že skoraj eno leto. Je natančen, enostaven za uporabo in dolgo zdrži baterija.priporočam

Prednosti

Vse

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

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Omejitve odgovornosti

  1. Posamezno rezilo lahko uporabljate do 4 mesece – za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.