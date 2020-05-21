2 leti garancije
9 nastavkov
Tehnologija DualCut
Delovanje do 80 min
Vodotesno
Uživajte v vrhunski natančnosti s tehnologijo DualCut, ki prinaša dvakrat večje število rezil. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.
S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake ter lase.
S kovinskim prirezovalnikom s tehnologijo DualCut brez glavnika lahko oblikujete elegantne, ostre linije brade, vratu in las.
4.6
od 5
645
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lukas123
21/05/2020
Slovenija
Odlična baterija, udobno britje
Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.
Prednosti
Baterija, rezila, veliko nastavkov
Slabosti
Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Puhy
12/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen strižnik za lase in brado.
Všeč mi je da ima veliko nastavkov tako za striženje las kot krajšanje brade. Edino batarija bi lahko zdržala nekaj dlje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje
Urša
03/08/2018
Slovenija
Priročen. enostaven, vsestranski in učinkovit izdelek
Izdelek je priročen in odlično vsestrasko služi svojemu namenu.Pogrešam pa bolj priročno torbico in ne vrečko za shranjevanj.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu