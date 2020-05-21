IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost
  • Napredno oblikovanje in natančnost

Multigroom series 50009-v-1, obrazne dlake in lasje

MG5720/15

4.6
| (645) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Napredno oblikovanje in natančnost
Ustvarite čisto svoj videz s tem vsestranskim prirezovalnikom, ki vključuje devet kakovostnih pripomočkov za oblikovanje obraznih dlak in pričeske. Rezila DualCut poskrbijo za izjemno natančnost, nedrseči gumijasti ročaj pa prinaša več udobja in nadzora.
Poglej vse prednosti

Prirezovalnik 9-v-1 za popolno vsestranskost

Napredno oblikovanje in natančnost

  • 9 nastavkov

  • Tehnologija DualCut

  • Delovanje do 80 min

  • Vodotesno

Tehnologija DualCut za vrhunsko natančnost z dvakrat večjim številom rezil

Tehnologija DualCut za vrhunsko natančnost z dvakrat večjim številom rezil

Uživajte v vrhunski natančnosti s tehnologijo DualCut, ki prinaša dvakrat večje število rezil. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.

Z 9 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake in pričesko

Z 9 nastavki prirežite in oblikujte obrazne dlake in pričesko

S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake ter lase.

Kovinski prirezovalnik natančno prireže brado in lase

Kovinski prirezovalnik natančno prireže brado in lase

S kovinskim prirezovalnikom s tehnologijo DualCut brez glavnika lahko oblikujete elegantne, ostre linije brade, vratu in las.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

645

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/05/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična baterija, udobno britje

Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.

Prednosti

Baterija, rezila, veliko nastavkov

Slabosti

Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen strižnik za lase in brado.

Všeč mi je da ima veliko nastavkov tako za striženje las kot krajšanje brade. Edino batarija bi lahko zdržala nekaj dlje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje

03/08/2018

Slovenija

Slovenija

Priročen. enostaven, vsestranski in učinkovit izdelek

Izdelek je priročen in odlično vsestrasko služi svojemu namenu.Pogrešam pa bolj priročno torbico in ne vrečko za shranjevanj.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki