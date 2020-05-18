2 leti garancije
Rezila z zaobljenimi konicami
Samoostrilna rezila
LED-indikator polnjenja in nizke ravni baterije
Nastavljiv glavnik (3–7 mm)
Naš prirezovalnik je opremljen z 8 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.
Rezila in glavniki prirezovalnika za brado ustvarjajo čiste, jasne linije, da z lahkoto ustvarite vaš idealen videz.
Namestite glavnik za striženje las in izberite med različnimi nastavitvami dolžine za enostavno vzdrževanje vaše pričeske doma.
4.6
od 5
590
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
tigran59
18/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Funkcije izdelka so odlične
Hiter in učinkovit, dobra baterija, nastavki so zelo dobri in obstaja možnost dokupa novih.
Prednosti
vse
Slabosti
nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
zaliv48
03/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
odlične funkcije
všeč mi je in zadovoljuje moja pričakovanja, ker sem neodvisen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.