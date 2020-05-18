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  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
  • Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje

2+3 podaljšana garancija

All-in-One Trimmer 3000 SeriesPrirezovalnik 8-v-1

MG3940/15

4.6
| (590) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje
Zasnovan za vsestranskost in učinkovitost. Prirezovalnik s 8 nastavki, samoostrilnimi jeklenimi rezili za dolgotrajno natančnost in zaobljenimi konicami za nežnejše prirezovanje zagotavlja vsestranskost za učinkovito izpolnjevanje vseh vaših zahtev pri negi.
Poglej vse prednosti

Za obraz, lase in telo

Eno orodje, preprosto in učinkovito oblikovanje

  • Rezila z zaobljenimi konicami

  • Samoostrilna rezila

  • LED-indikator polnjenja in nizke ravni baterije

  • Nastavljiv glavnik (3–7 mm)

Prirezovalnik 8-v-1

Prirezovalnik 8-v-1

Naš prirezovalnik je opremljen z 8 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.

Vaš idealen slog brade z lahkoto in natančnostjo

Vaš idealen slog brade z lahkoto in natančnostjo

Rezila in glavniki prirezovalnika za brado ustvarjajo čiste, jasne linije, da z lahkoto ustvarite vaš idealen videz.

Lasje, postriženi, kot želite

Lasje, postriženi, kot želite

Namestite glavnik za striženje las in izberite med različnimi nastavitvami dolžine za enostavno vzdrževanje vaše pričeske doma.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

590

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Funkcije izdelka so odlične

Hiter in učinkovit, dobra baterija, nastavki so zelo dobri in obstaja možnost dokupa novih.

Prednosti

vse

Slabosti

nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

03/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlične funkcije

všeč mi je in zadovoljuje moja pričakovanja, ker sem neodvisen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

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