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  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
  • En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu

Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 700016 v 1, obrazne dlačice, lasje in dlačice po telesu

MG7736/15

4.6
| (1800) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu
Izpopolnite svoj slog z našim najnatančnejšim in najbolj vsestranskim prirezovalnikom. 13 vrhunskih nastavkov vam omogoča oblikovanje edinstvenega sloga, od glave do pet. Samoostrilna rezila poskrbijo za izjemno natančnost, nedrseč gumijast ročaj pa prinaša popoln nadzor.
Poglej vse prednosti

Vrhunski prirezovalnik 16 v 1 za izjemno vsestranskost

En nastavek za pričesko ter dlačice na obrazu in telesu

  • 16 nastavkov

  • Samoostrilna kovinska rezila

  • Do 120 minut delovanja

  • Primerno za uporabo pod prho

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Samoostrilna rezila tega prirezovalnika za dlačice po obrazu in telesu so ojačana in kaljena za maksimalno zmogljivost, zato ostanejo ostra kot prvega dne. Ne rjavijo in jih ni treba mazati z oljem.

16 nastavkov za prirezovanje obraznih dlačic in las

16 nastavkov za prirezovanje obraznih dlačic in las

Večnamenski urejevalnik vse v enem Philips 7000 ima priloženih 16 nastavkov za urejanje dlačic po celem telesu.

Samoostrilna rezila za gladek rezultat

Samoostrilna rezila za gladek rezultat

Ustvarjajte čiste, jasne linije in enakomerno prirezujte najgostejše dlačice z natančnimi jeklenimi rezili prirezovalnika za brado in telo. Ta nerjaveča rezila ne bodo zarjavela in so samoostrilna, zato trajajo dlje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

1800

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/03/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo

Prednosti

Dobra baterija

Slabosti

Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b

Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Večnamenski prirezovalnik

Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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