2 leti garancije
14 nastavkov
Tehnologija DualCut
Delovanje do 180 min
Primerno za uporabo pod prho
Uživajte v vrhunski natančnosti s tehnologijo DualCut, ki prinaša dvakrat večje število rezil. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po petih letih uporabe ostra kot na začetku.
S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake, lase in dlake po telesu.
S kovinskim prirezovalnikom s tehnologijo DualCut brez glavnika lahko oblikujete elegantne, ostre linije brade, vratu in las ali prirežete dlake po telesu na najkrajšo dolžino.
4.6
od 5
1800
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jimmy02
04/03/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljši brivnik
Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo
Prednosti
Dobra baterija
Slabosti
Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Kiki80
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b
Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Zwony
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Večnamenski prirezovalnik
Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000