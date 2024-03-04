2 leti garancije
10 v 1: obraz, glava in telo
Samoostrilna jeklena rezila
Tehnologija BeardSense
Ta prirezovalnik vse v enem ponuja 10 orodij za urejanje v skladu z vsemi vašimi potrebami. Priročno prirezovanje in oblikovanje obraznih dlačic, striženje las in urejanje dlačic po telesu.
Prirezovalnik in njegov komplet z več glavniki ponujata 11 nastavitev dolžine od 0,5 do 16 mm v natančnih korakih po 1 mm za krajše in daljše sloge brade. Ozka zasnova natančnega prirezovalnika omogoča preprosto oblikovanje ostrih robov in natančnih podrobnosti. Oblikujte dlačice na licih, bradi in vratu s kovinskim prirezovalnikom ter izpopolnite svoj videz.
Učinkovito prirezovanje dlak po telesu s pritrdljivim glavnikom za telo.
4.6
od 5
1800
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jimmy02
04/03/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljši brivnik
Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo
Prednosti
Dobra baterija
Slabosti
Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Kiki80
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b
Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Zwony
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Večnamenski prirezovalnik
Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute