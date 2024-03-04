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  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost
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  • Eno orodje, vrhunska natančnost
  • Eno orodje, vrhunska natančnost

All-in-One TrimmerSerija 7000

MG7940/75

4.6
| (1801) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Eno orodje, vrhunska natančnost
Oblikujte svoj osebni videz z vsestranskim prirezovalnikom, ki vključuje 14 kakovostnih orodij za oblikovanje dlak na obrazu, glavi in telesu. Natančen glavnik za prirezovanje zagotavlja dosledno prirezovanje na točno želeni dolžini.
Poglej vse prednosti

Za obraz, lase in telo

Eno orodje, vrhunska natančnost

  • 14 v 1: obraz, glava in telo

  • Glavnik za natančno prirezovanje

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • Tehnologija BeardSense

Enakomerno prirezovanje v eni potezi

Enakomerno prirezovanje v eni potezi

Patentiran glavnik za prirezovanje ima 11 nastavitev dolžine od 1 do 3 mm, kar omogoča enakomerno prirezovanje na želeno dolžino.

Dolgotrajno delovanje za natančne rezultate

Dolgotrajno delovanje za natančne rezultate

Rezila iz nerjavnega jekla ostanejo tako ostra kot na začetku za dolgotrajno delovanje. Olje ni potrebno.

Prirezovalnik, ki se prilagaja vaši bradi

Prirezovalnik preverja gostoto brade 125-krat na sekundo in poveča moč, tam kjer jo potrebujete, tudi za gosto, močno in dolgo brado.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

1801

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/03/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo

Prednosti

Dobra baterija

Slabosti

Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b

Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000

02/03/2024

Slovenija

Slovenija

Večnamenski prirezovalnik

Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute