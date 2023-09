Za enakomerno prirezovanje in ostre robove

Prirezovalnik in njegov komplet z več glavniki ponujata 26 nastavitev dolžine od 0,5 do 20 mm v natančnih korakih do 0,2 mm za krajše in daljše sloge brade. Ozka zasnova natančnega prirezovalnika omogoča preprosto oblikovanje ostrih robov in natančnih podrobnosti. Oblikujte dlačice na licih, bradi in vratu s kovinskim prirezovalnikom ter izpopolnite svoj videz.