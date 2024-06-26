IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla

All-in-One Trimmer 9000 SeriesPrirezovalnik 17-v-1

MG9535/15

4.7
| (302) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Natančnost nerjavnega jekla
Ustvarite svoj prepoznavni slog z vrhunskim kompletom za britje obraza, glave in telesa. Ta edinstven komplet združuje naš najnaprednejši in najtrpežnejši prirezovalnik s tehnologijo OneBlade ter tako ponuja natančnost in vsestranskost za ustvarjanje želenega sloga.
Poglej vse prednosti

Natančno prirezovanje, ostri robovi in priročno britje

Natančnost nerjavnega jekla

  • Ultimativni komplet za oblikovanje

  • 17-v-1: obraz, glava in telo

  • Vrhunski glavnik za natančno oblikovanje videza

  • Edinstvena tehnologija OneBlade

17 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

17 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

Naš prirezovalnik je opremljen s 17 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.

Enakomerno striženje na natančno dolžino za popoln videz

Enakomerno striženje na natančno dolžino za popoln videz

Naš vrhunski natančni glavnik z 11 dolžinami v korakih po 0,2 mm od 1 do 3 mm zagotavlja natančno prirezovanje do želene dolžine, ki jo želite za vaš popoln videz.

Natančne linije in ostri robovi s tehnologijo OneBlade

Natančne linije in ostri robovi s tehnologijo OneBlade

Hitro premikajoča se rezilna enota prirezovalnika (6000-krat na minuto) zagotavlja moč tudi za najdaljše dlačice, premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice pa ščitijo kožo, tako da lahko udobno oblikujete in obrijete brado. Prirežite dlačice na licih, bradi in vratu za natančno oblikovano brado.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

302

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Všeč mi je da ima veliko nastavkov

To oceno sem izbrala saj mi je izdelek zelo finkcijunalen in da ima veliko nastavkov. priporočala bi ga prijateljem.

Prednosti

Veliko nastavkov

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Super

Deluje super, enostavna uporaba, cena pa zelo primerna

Prednosti

Super je

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odličen! Uporabljam ga že skoraj eno leto. Je natančen, enostaven za uporabo in dolgo zdrži baterija.priporočam

Prednosti

Vse

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.

  2. Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute.

  3. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.