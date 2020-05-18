2 leti garancije
9 nastavkov
Samoostrilna jeklena rezila
Do 60 minut delovanja
Nastavki, ki jih lahko spirate
Za popolno prirezovanje pri vsaki uporabi. Jeklena rezila se nežno drgnejo med seboj in se med prirezovanjem same ostrijo. Rezila so tako tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.
S tem prirezovalnikom vse-v-enem lahko preprosto prirezujete in oblikujete obrazne dlake ter lase.
S prirezovalnikom brez glavnika lahko dosežete elegantne, ostre linije brade, vratu in las. Samoostrilna rezila prirezovalnika so tudi po treh letih uporabe ostra kot na začetku.
Nagrade
4.6
od 5
590
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
tigran59
18/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Funkcije izdelka so odlične
Hiter in učinkovit, dobra baterija, nastavki so zelo dobri in obstaja možnost dokupa novih.
Prednosti
vse
Slabosti
nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
zaliv48
03/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
odlične funkcije
všeč mi je in zadovoljuje moja pričakovanja, ker sem neodvisen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, obraz in lasje
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000