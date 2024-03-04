2 leti garancije
15 v 1: obraz, glava in telo
Glavnik za natančno prirezovanje
Samoostrilna jeklena rezila
Tehnologija BeardSense
Patentiran glavnik za prirezovanje ima 11 nastavitev dolžine od 1 do 3 mm, kar omogoča enakomerno prirezovanje na želeno dolžino.
Rezila iz nerjavnega jekla ostanejo tako ostra kot na začetku za dolgotrajno delovanje. Olje ni potrebno.
Prirezovalnik preverja gostoto brade 125-krat na sekundo in poveča moč, tam kjer jo potrebujete, tudi za gosto, močno in dolgo brado.
4.6
od 5
1800
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jimmy02
04/03/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljši brivnik
Najboljše je to da ima veliko nastavkov in dobro baterijo
Prednosti
Dobra baterija
Slabosti
Na občutljivih mestih lahko pride do ureznin
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Kiki80
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Super funkcije, veliko možnosti za vse moške, ki b
Za vse moške, ki želijo urediti svoje dlake kjerkoli po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG7940/15 Serija 7000
Zwony
02/03/2024
Slovenija
Del promocije
Večnamenski prirezovalnik
Izdelek dobil za darilo, od Božička, saj mi je prejšnji prirezovalnik, ravno tako Phillips , odslužil svoje. Največ se uporablja za krajšanje in urejanje brade, stranskih delov frizure, včasih tudi za krajšanje dlak po telesu. Baterija je dolgo vzdržljiva. Glede velikosti bi povdaril, da je ravno pravšnji za roke in se ga da natančno uporabljati. Močno ga priporočam bradonjam 😀
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute
V primerjavi s prirezovalnikom vse v enem Philips brez 41-mm rezalnega elementa