CP0517
Poveže vaš aparat Lumea IPL z omrežno vtičnico
Ta napajalnik poveže vaš aparat Lumea IPL z električnim omrežjem.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Prosimo, kontaktirajte enega od naših servisnih partnerjev, ki vam bodo z veseljem pomagali. Niste prepričani o združljivosti s svojim izdelkom? Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.
Zamenljiv del
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.