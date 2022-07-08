2 leti garancije
Senzor SmartSkin
3 pametni nastavki: telo, obraz, natančni nastavek
Aplikacija Lumea IPL
Brezžična in žična uporaba
Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 8,5 minute.
Aparat Lumea serije 9000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.
Naprava Philips Lumea je zasnovana tako, da je priročna in enostavna za uporabo. Napravo lahko uporabljate s kablom za hitro obdelavo večjih predelov telesa, kot so noge, ali pa z brezžičnim baterijskim načinom za natančno obdelavo težko dostopnih predelov telesa.
4.5
od 5
724
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Slončekzahoda
08/07/2022
Slovenija
Enostavna uporaba
Ni več vrascenih dlačic in srbecice in ne rabim skrbeti glede dnevnega britja čez poletje. Najprej je vil vden pod pazduho potem noge nato bikini.
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Flaška
22/05/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek izpolni pričakovanja
Lumea resnično deluje tako kot je opisano. Brez bolečin, prijazna do kože in ob pravilni uporabi doseže svoj namen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
22/05/2022
Slovenija
Del promocije
Z izdelkom sem več kot zadovoljna
Odpravil je več kot sem pričakovala, priporočam vsem ženskam ki imajo vidne dlake po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Začetek po 3 tretmajih. Zmanjšanje poraščenosti po 18 mesecih: 86% na spodnjem delu nog, 70% na predelu bikinija, 67% pod pazduhami
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.