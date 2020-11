Pametni nastavki za prilagojene programe za posamezne dele telesa

Vaše telo je edinstveno. Zato morate tudi na edinstven način obravnavati svojo kožo, obline in obliko. Nastavki aparata Lumea za nego celotnega telesa so oblikovani tako, da se popolnoma prilegajo vsaki oblini in prilagodijo programe, ki so prilagojeni posameznemu predelu telesa. Okenca za odstranjevanje so zasnovana za povečanje stika s kožo, da zagotovijo, da ne uhaja svetloba, kar zagotavlja učinkovito in nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.