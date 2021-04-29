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  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
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  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
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  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ

Izdelek ni več na voljo

Lumea IPL PrestigeAparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

BRI950/00

4.7
| (235) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

2 Nagrade

Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
Naš najhitrejši brezžični aparat Lumea IPL omogoča vam prilagojen tretma brez zapletanja s kablom. Tehnologija SenseIQ s pametnimi nastavki in vodenje v aplikaciji Lumea IPL zagotavljata dolgotrajno gladko kožo.
Poglej vse prednosti

Uživajte v gladki koži brez dlačic kar 12 mesecev*

Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 2 pametna nastavka: telo, obraz

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Brezžična in žična uporaba

Celovita rešitev za obraz in telo z 2 pametnima nastavkoma

Posebej oblikovani nastavki se popolnoma prilegajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtrom. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem.

Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se razporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost

Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost

Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

235

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/04/2021

Slovenija

Slovenija

Celo leto brez skrbi

Izdelek sem izbrala, ker ga je koristila moja prijateljica in je zelo zadovoljna. Sprva sem pri njej probala in nato ga tudi sama kupila. Ne pušča rdečih “pikic” kar je meni v poletnem času še posebej pomembno, saj večino časa preživim na morju in v kopalkah, skrbi pa so odveč. Sedaj izdelek koristi tudi moja mami.

Prednosti

Popolna brezskrbna uporaba

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-12-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-12-29

25/04/2021

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije ter odziv moje kože nanj.

Ocena 5. Že po prvi uporabh odlicni rezultati. Brez bolečine ter odlična odzivnost moje kože nanj.

Prednosti

Vsakemu , ki ima problema z močnimi dlakami priporocam.

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-10-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-10-25

25/04/2021

Slovenija

Slovenija

Izdelak se posasa s odlicnim funkcijami

To oceno sam izabrala ker je odlican Vsec mi je to ker se razlika vidi nakon nekoliko uporabljanja Ni mi vsec to ker ga niso izmisli prej Philis preporucam vsim,posebno zenskima

Prednosti

Philips je odlicann

Slabosti

Ker ga niso izmislili prej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-10-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Date of Use 2020-10-25

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Omejitve odgovornosti

  1. Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 tretmajih: 86 % na spodnjem delu nog, 70 % na predelu bikinija, 67 % pod pazduhami

  2. Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.