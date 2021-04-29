2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Senzor SmartSkin
2 pametna nastavka: telo, obraz
Aplikacija Lumea IPL
Brezžična in žična uporaba
Posebej oblikovani nastavki se popolnoma prilegajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtrom. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem.
Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se razporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.
Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.
Nagrade
4.7
od 5
235
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
29/04/2021
Slovenija
Del promocije
Celo leto brez skrbi
Izdelek sem izbrala, ker ga je koristila moja prijateljica in je zelo zadovoljna. Sprva sem pri njej probala in nato ga tudi sama kupila. Ne pušča rdečih “pikic” kar je meni v poletnem času še posebej pomembno, saj večino časa preživim na morju in v kopalkah, skrbi pa so odveč. Sedaj izdelek koristi tudi moja mami.
Prednosti
Popolna brezskrbna uporaba
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-12-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-12-29
Nade15
25/04/2021
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije ter odziv moje kože nanj.
Ocena 5. Že po prvi uporabh odlicni rezultati. Brez bolečine ter odlična odzivnost moje kože nanj.
Prednosti
Vsakemu , ki ima problema z močnimi dlakami priporocam.
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-10-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-10-25
Ajla54
25/04/2021
Slovenija
Del promocije
Izdelak se posasa s odlicnim funkcijami
To oceno sam izabrala ker je odlican Vsec mi je to ker se razlika vidi nakon nekoliko uporabljanja Ni mi vsec to ker ga niso izmisli prej Philis preporucam vsim,posebno zenskima
Prednosti
Philips je odlicann
Slabosti
Ker ga niso izmislili prej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-10-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Date of Use 2020-10-25
Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 tretmajih: 86 % na spodnjem delu nog, 70 % na predelu bikinija, 67 % pod pazduhami
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.