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  • 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
  • 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
  • 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
  • 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*

Izdelek ni več na voljo

Lumea PrestigeAparat IPL za odstranjevanje dlak

BRI956/00

4.6
| (2467) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
Philips Lumea Prestige s tehnologijo SenseIQ je naš najučinkovitejši aparat IPL. Zasnovan je za prilagajanje oblikam vašega telesa in priročno domačo nego. Zaobljeni pametni nastavki aparata Lumea se popolnoma prilegajo vsem oblinam vašega telesa in zagotavljajo prilagajanje programov vsakemu posameznemu delu telesa.
Poglej vse prednosti

4 pametni nastavki – za optimalne rezultate

6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*

  • S tehnologijo SenseIQ

  • Pazduhe, predel bikinija, telo, obraz

  • S senzorjem SmartSkin

  • Brezžična in žična uporaba

Strokovna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi

Strokovna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi

IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno uporabo aparata postane koža neporaščena in čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips Lumea je klinično testirana in razvita v sodelovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.

Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak

Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak

Neodvisne študije so pokazale, da je že samo s tremi posegi doseženo vsaj 92-% zmanjšanje poraščenosti**. Prve štiri posege je treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem posegov pa je treba ponoviti vsake štiri tedne. Po 12 posegih lahko šest mesecev uživate v popolnoma gladki neporaščeni koži*.

Primerno za različne vrste dlak in kože

Primerno za različne vrste dlak in kože

Aparat Philips Lumea Prestige je učinkovit za uporabo pri raznolikih barvah dlačic in tipih kože. Uporabljate ga lahko pri naravnih temno blond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do temno rjave. Tehnologija IPL potrebuje kontrast med pigmentom v barvi las in pigmentom v odtenku kože, zato (tako kot pri drugih aparatih za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL) aparata Lumea ne morete uporabljati za odstranjevanje belih, sivih, svetlo blond ali rdečih dlak. Prav tako tudi ni primeren za zelo temno kožo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Ocene

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4.6

od 5

2467

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/12/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen in izpolnil je vsa moja pričakovanja

Pred nakupom sem bila malo skeptična, že po treh tretmajih pa se je pokazal odličen rezultat zmanjševanja dlak, tako da sem 100% zadovoljna z nakupom. Res dobra naprava👍

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

27/07/2023

Slovenija

Slovenija

Resnično deluje

Če resnično poštevaš nasvete v aplikaciji in se držiš tretmajev potem nimaš več dlačic, oziroma minimalno.

Prednosti

Deluje na dlačice

Slabosti

Cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

31/05/2023

Slovenija

Slovenija

isti efekt kot pri odstranjevanju z laserjem

Preden sem kupila Lumeo, sem prbl dvojno vsoto denarja že porabila za lasersko odstranjevanje dlak v predelu bikinija, ki je bilo sicer deloma uspešno a nesprejemljivo drago. Z Lumeo, torej po polovični ceni, sem si potem uspela trajno odstranit dlake s takorekoč vseh problematičnih delov telesa in zadeva še vedno deluje. Priporočam redno čiščenje stekla na glavi, da se umazanija ne prižge gor, ker je potem delovanje oslabljeno, glava pa postane vroča. Preden sem pogruntala, kaj se dogaja, je bilo nekaj škode že povzročene, ampak sem zadevo še uspela sanirati.

Prednosti

primerljivo z laserjem, a ne po ceni

Slabosti

/

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 posegih: 78 % na nogah, 64 % na predelu bikinija, 65 % pod pazduhami

  2. Merjeno na nogah, po 3 posegih, 27 od 55 žensk je doseglo 92 % ali višji rezultat.

  3. Ob upoštevanju razporeda tretmajev.

  4. Raziskava je bila izvedena na Nizozemskem in v Avstriji, sodelovalo je 56 žensk po 3 tretmajih pod pazduho, na predelu bikinija in na nogah ter po 2 tretmajih na obrazu.

  5. Življenjska doba sijalke ne presega Philipsove 2-letne mednarodne garancije.

  6. Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.