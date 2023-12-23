2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S tehnologijo SenseIQ
Pazduhe, predel bikinija, telo, obraz
S senzorjem SmartSkin
Brezžična in žična uporaba
IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno uporabo aparata postane koža neporaščena in čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips Lumea je klinično testirana in razvita v sodelovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.
Neodvisne študije so pokazale, da je že samo s tremi posegi doseženo vsaj 92-% zmanjšanje poraščenosti**. Prve štiri posege je treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem posegov pa je treba ponoviti vsake štiri tedne. Po 12 posegih lahko šest mesecev uživate v popolnoma gladki neporaščeni koži*.
Aparat Philips Lumea Prestige je učinkovit za uporabo pri raznolikih barvah dlačic in tipih kože. Uporabljate ga lahko pri naravnih temno blond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do temno rjave. Tehnologija IPL potrebuje kontrast med pigmentom v barvi las in pigmentom v odtenku kože, zato (tako kot pri drugih aparatih za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL) aparata Lumea ne morete uporabljati za odstranjevanje belih, sivih, svetlo blond ali rdečih dlak. Prav tako tudi ni primeren za zelo temno kožo.
Nagrade
4.6
od 5
2467
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nemrak
23/12/2023
Slovenija
Odličen in izpolnil je vsa moja pričakovanja
Pred nakupom sem bila malo skeptična, že po treh tretmajih pa se je pokazal odličen rezultat zmanjševanja dlak, tako da sem 100% zadovoljna z nakupom. Res dobra naprava👍
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Archyy
27/07/2023
Slovenija
Resnično deluje
Če resnično poštevaš nasvete v aplikaciji in se držiš tretmajev potem nimaš več dlačic, oziroma minimalno.
Prednosti
Deluje na dlačice
Slabosti
Cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
tetapehta
31/05/2023
Slovenija
isti efekt kot pri odstranjevanju z laserjem
Preden sem kupila Lumeo, sem prbl dvojno vsoto denarja že porabila za lasersko odstranjevanje dlak v predelu bikinija, ki je bilo sicer deloma uspešno a nesprejemljivo drago. Z Lumeo, torej po polovični ceni, sem si potem uspela trajno odstranit dlake s takorekoč vseh problematičnih delov telesa in zadeva še vedno deluje. Priporočam redno čiščenje stekla na glavi, da se umazanija ne prižge gor, ker je potem delovanje oslabljeno, glava pa postane vroča. Preden sem pogruntala, kaj se dogaja, je bilo nekaj škode že povzročene, ampak sem zadevo še uspela sanirati.
Prednosti
primerljivo z laserjem, a ne po ceni
Slabosti
/
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 posegih: 78 % na nogah, 64 % na predelu bikinija, 65 % pod pazduhami
Merjeno na nogah, po 3 posegih, 27 od 55 žensk je doseglo 92 % ali višji rezultat.
Ob upoštevanju razporeda tretmajev.
Raziskava je bila izvedena na Nizozemskem in v Avstriji, sodelovalo je 56 žensk po 3 tretmajih pod pazduho, na predelu bikinija in na nogah ter po 2 tretmajih na obrazu.
Življenjska doba sijalke ne presega Philipsove 2-letne mednarodne garancije.
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.