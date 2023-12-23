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  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
  • Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ

Lumea IPL 9000 SeriesAparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

BRI957/00

4.6
| (2467) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ
Naš najhitrejši brezžični aparat Lumea IPL omogoča vam prilagojen tretma brez zapletanja s kablom. Tehnologija SenseIQ s pametnimi nastavki in vodenje v aplikaciji Lumea IPL zagotavljata dolgotrajno gladko kožo.
Poglej vse prednosti

18 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*

Enostavno brez kabla, osebi prilagojen tretma s SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 4 pametni nastavki: telo, obraz, predel bikinija, pazduhe

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Brezžična in žična uporaba

Za hitre rezultate sta dovolj samo 2 tretmaja mesečno

Za hitre rezultate sta dovolj samo 2 tretmaja mesečno

Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 8,5 minute.

Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ

Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ

Aparat Lumea serije 9000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo

Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo

Naprava Philips Lumea je zasnovana tako, da je priročna in enostavna za uporabo. Napravo lahko uporabljate s kablom za hitro obdelavo večjih predelov telesa, kot so noge, ali pa z brezžičnim baterijskim načinom za natančno obdelavo težko dostopnih predelov telesa.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

2467

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/12/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen in izpolnil je vsa moja pričakovanja

Pred nakupom sem bila malo skeptična, že po treh tretmajih pa se je pokazal odličen rezultat zmanjševanja dlak, tako da sem 100% zadovoljna z nakupom. Res dobra naprava👍

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

27/07/2023

Slovenija

Slovenija

Resnično deluje

Če resnično poštevaš nasvete v aplikaciji in se držiš tretmajev potem nimaš več dlačic, oziroma minimalno.

Prednosti

Deluje na dlačice

Slabosti

Cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

31/05/2023

Slovenija

Slovenija

isti efekt kot pri odstranjevanju z laserjem

Preden sem kupila Lumeo, sem prbl dvojno vsoto denarja že porabila za lasersko odstranjevanje dlak v predelu bikinija, ki je bilo sicer deloma uspešno a nesprejemljivo drago. Z Lumeo, torej po polovični ceni, sem si potem uspela trajno odstranit dlake s takorekoč vseh problematičnih delov telesa in zadeva še vedno deluje. Priporočam redno čiščenje stekla na glavi, da se umazanija ne prižge gor, ker je potem delovanje oslabljeno, glava pa postane vroča. Preden sem pogruntala, kaj se dogaja, je bilo nekaj škode že povzročene, ampak sem zadevo še uspela sanirati.

Prednosti

primerljivo z laserjem, a ne po ceni

Slabosti

/

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. Začetek po 3 tretmajih. Zmanjšanje poraščenosti po 18 mesecih: 86% na spodnjem delu nog, 70% na predelu bikinija, 67% pod pazduhami

  2. Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.