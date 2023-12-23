2 leti garancije
Senzor SmartSkin
4 pametni nastavki: telo, obraz, predel bikinija, pazduhe
Aplikacija Lumea IPL
Brezžična in žična uporaba
Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 8,5 minute.
Aparat Lumea serije 9000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.
Naprava Philips Lumea je zasnovana tako, da je priročna in enostavna za uporabo. Napravo lahko uporabljate s kablom za hitro obdelavo večjih predelov telesa, kot so noge, ali pa z brezžičnim baterijskim načinom za natančno obdelavo težko dostopnih predelov telesa.
4.6
od 5
2467
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nemrak
23/12/2023
Slovenija
Odličen in izpolnil je vsa moja pričakovanja
Pred nakupom sem bila malo skeptična, že po treh tretmajih pa se je pokazal odličen rezultat zmanjševanja dlak, tako da sem 100% zadovoljna z nakupom. Res dobra naprava👍
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Archyy
27/07/2023
Slovenija
Resnično deluje
Če resnično poštevaš nasvete v aplikaciji in se držiš tretmajev potem nimaš več dlačic, oziroma minimalno.
Prednosti
Deluje na dlačice
Slabosti
Cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
tetapehta
31/05/2023
Slovenija
isti efekt kot pri odstranjevanju z laserjem
Preden sem kupila Lumeo, sem prbl dvojno vsoto denarja že porabila za lasersko odstranjevanje dlak v predelu bikinija, ki je bilo sicer deloma uspešno a nesprejemljivo drago. Z Lumeo, torej po polovični ceni, sem si potem uspela trajno odstranit dlake s takorekoč vseh problematičnih delov telesa in zadeva še vedno deluje. Priporočam redno čiščenje stekla na glavi, da se umazanija ne prižge gor, ker je potem delovanje oslabljeno, glava pa postane vroča. Preden sem pogruntala, kaj se dogaja, je bilo nekaj škode že povzročene, ampak sem zadevo še uspela sanirati.
Prednosti
primerljivo z laserjem, a ne po ceni
Slabosti
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Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ
Začetek po 3 tretmajih. Zmanjšanje poraščenosti po 18 mesecih: 86% na spodnjem delu nog, 70% na predelu bikinija, 67% pod pazduhami
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.