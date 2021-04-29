2 leti garancije
Senzor SmartSkin
2 pametna nastavka: telo, obraz
Aplikacija Lumea IPL
Uporaba s kablom
Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujte z mesečnim hitrim urejanjem.
Aparat Lumea serije 8000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.
Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.
Nagrade
4.7
od 5
235
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
29/04/2021
Slovenija
Del promocije
Celo leto brez skrbi
Izdelek sem izbrala, ker ga je koristila moja prijateljica in je zelo zadovoljna. Sprva sem pri njej probala in nato ga tudi sama kupila. Ne pušča rdečih “pikic” kar je meni v poletnem času še posebej pomembno, saj večino časa preživim na morju in v kopalkah, skrbi pa so odveč. Sedaj izdelek koristi tudi moja mami.
Prednosti
Popolna brezskrbna uporaba
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Nade15
25/04/2021
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije ter odziv moje kože nanj.
Ocena 5. Že po prvi uporabh odlicni rezultati. Brez bolečine ter odlična odzivnost moje kože nanj.
Prednosti
Vsakemu , ki ima problema z močnimi dlakami priporocam.
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Ajla54
25/04/2021
Slovenija
Del promocije
Izdelak se posasa s odlicnim funkcijami
To oceno sam izabrala ker je odlican Vsec mi je to ker se razlika vidi nakon nekoliko uporabljanja Ni mi vsec to ker ga niso izmisli prej Philis preporucam vsim,posebno zenskima
Prednosti
Philips je odlicann
Slabosti
Ker ga niso izmislili prej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ
Začetek po 3 tretmajih. Zmanjšanje poraščenosti po 18 mesecih: 86 % na nogah, 70 % na predelu bikinija, 67 % pod pazduhami
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.