IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
  • Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ

2+1 podaljšana garancija

Lumea IPL 8000 SeriesAparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

BRI945/00

4.7
| (235) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ
Uživajte v hitrem in prilagojenem tretmaju z našim izdelkom Lumea IPL serije 8000. Tehnologija SenseIQ s pametnimi nastavki in aplikacijo Lumea IPL poskrbi za dolgotrajno gladko kožo.
Poglej vse prednosti

18 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*

Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 2 pametna nastavka: telo, obraz

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Uporaba s kablom

Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna

Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna

Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujte z mesečnim hitrim urejanjem.

Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ

Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ

Aparat Lumea serije 8000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

235

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/04/2021

Slovenija

Slovenija

Celo leto brez skrbi

Izdelek sem izbrala, ker ga je koristila moja prijateljica in je zelo zadovoljna. Sprva sem pri njej probala in nato ga tudi sama kupila. Ne pušča rdečih “pikic” kar je meni v poletnem času še posebej pomembno, saj večino časa preživim na morju in v kopalkah, skrbi pa so odveč. Sedaj izdelek koristi tudi moja mami.

Prednosti

Popolna brezskrbna uporaba

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

25/04/2021

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije ter odziv moje kože nanj.

Ocena 5. Že po prvi uporabh odlicni rezultati. Brez bolečine ter odlična odzivnost moje kože nanj.

Prednosti

Vsakemu , ki ima problema z močnimi dlakami priporocam.

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

25/04/2021

Slovenija

Slovenija

Izdelak se posasa s odlicnim funkcijami

To oceno sam izabrala ker je odlican Vsec mi je to ker se razlika vidi nakon nekoliko uporabljanja Ni mi vsec to ker ga niso izmisli prej Philis preporucam vsim,posebno zenskima

Prednosti

Philips je odlicann

Slabosti

Ker ga niso izmislili prej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL Prestige BRI950/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Začetek po 3 tretmajih. Zmanjšanje poraščenosti po 18 mesecih: 86 % na nogah, 70 % na predelu bikinija, 67 % pod pazduhami

  2. Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.