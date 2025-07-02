Iskalni pojmi

Century

Zvok v retro slogu, izdelan za sodobni čas.

The Tina — sodoben mikrofon v retro slogu

Stari prijatelj. V novi preobleki.

TAV9000D/10

Navdihnil ga je legendarni namizni radio Philips Philetta. Močan, podroben zvok združuje s povezavo Bluetooth za pretakanje in upravljanjem prek aplikacije.

Retro serija

Retro. In obenem sodobno.

Retro serijo so navdihnili ikonični izdelki preteklosti, odlikujejo pa jo tudi izjemno dolgo delovanje baterije, povezava Bluetooth in mikrofoni z umetno inteligenco, ki odpravljajo šume vetra. Popolnoma retro in obenem popolnoma sodobno.

Kaj je Century?

Tridelno kolekcijo, s katero obeležujemo 100-letnico Philipsovega zvoka, začenja letošnja linija v sodobnem retro slogu.

Pred 100 leti je Philips naredil prve korake na področju avdio izdelkov.

100 let od prvih

Pred 100 leti je Philips naredil prve korake na področju avdio izdelkov. Prvi radio je predstavil leta 1927, s čimer je začel stoletje inovacij, ki je svetu prinesel kaseto, kasetnik, CD-ploščo – in letos serijo Century.

Prvi izdelki iz retro serije Century.

Prihaja še več izdelkov

Letošnja retro serija je prvi od treh delov linije Century, z vsakih pa se bomo poklonili drugemu obdobju naše zgodovine. Spremljajte nas, prihajajo novosti.

