Retro serijo so navdihnili ikonični izdelki preteklosti, odlikujejo pa jo tudi izjemno dolgo delovanje baterije, povezava Bluetooth in mikrofoni z umetno inteligenco, ki odpravljajo šume vetra. Popolnoma retro in obenem popolnoma sodobno.
Kaj je Century?
Tridelno kolekcijo, s katero obeležujemo 100-letnico Philipsovega zvoka, začenja letošnja linija v sodobnem retro slogu.
100 let od prvih
Pred 100 leti je Philips naredil prve korake na področju avdio izdelkov. Prvi radio je predstavil leta 1927, s čimer je začel stoletje inovacij, ki je svetu prinesel kaseto, kasetnik, CD-ploščo – in letos serijo Century.
Prihaja še več izdelkov
Letošnja retro serija je prvi od treh delov linije Century, z vsakih pa se bomo poklonili drugemu obdobju naše zgodovine. Spremljajte nas, prihajajo novosti.
