PHILIPSOVO OBVESTILO O PIŠKOTKIH

Ko obiščete naša spletna mesta, v vašem brskalniku ali napravi uporabljamo piškotke in druge podobne tehnologije (npr. šifrirane identifikatorje, lokalne objekte v skupni rabi, piškotke flash, lokalno shranjevanje HTML5, oznake HTTP, gif-e slikovnih pik, svetilnike, skripte, vtičnike ali API-je), ki nam pomagajo omogočiti tehnično in funkcionalno upravljanje naših spletnih mest (vključno z zagotavljanjem informacijske varnosti), da izboljšamo zasnovo in delovanje naših spletnih mest, za boljše razumevanje vedenja obiskovalcev na naših straneh in za namene ciljnega oglaševanja. Ti piškotki in druge podobne tehnologije lahko zbirajo podatke in delijo podatke, kot so vaš naslov IP, operacijski sistem, vrsta brskalnika in vrsta naprave (npr. računalnik, pametni telefon), s tretjimi osebami. Nekateri piškotki so vedno vklopljeni, ko obiščete naša spletna mesta, in jih ne morete izklopiti. Imenujemo jih »bistveni piškotki«. Brez teh piškotkov storitve, ki jih zahtevate, ne morejo delovati, kot je predvideno. Te piškotke uporabljamo za lažji dostop do naše spletne strani ali za zagotavljanje varnosti naših spletnih strani, kar nam omogoča usmerjanje informacij po omrežju in odkrivanje napak pri prenosu ali izgube podatkov. Ti piškotki so lahko bistveni tudi za omogočanje določene storitve, ki jo zahtevate na naši spletni strani (npr. gumbi »dodaj v košarico« za sledenje nakupovalni košarici). Pravna podlaga, na katero se zanašamo za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem okviru, je izvajanje pogodbe, zlasti za zagotavljanje storitve, ki jo uporabnik izrecno zahteva.



Piškotke za uspešnost uporabljamo za zbiranje zbirnih statističnih podatkov o delovanju naše spletne strani ter za ustrezno analizo in izboljšanje njene učinkovitosti. Te lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Uporabljali jih bomo le, če ste se vnaprej strinjali z njihovo uporabo. Te piškotke na primer uporabljamo za pridobitev splošnega pogleda na to, kako obiskovalci uporabljajo naše spletne strani (tj. katere spletne strani najpogosteje obiskujete, število obiskovalcev različnih delov spletnega mesta). Te piškotke lahko uporabimo tudi za beleženje vaše seje in dejavnosti na naši spletni strani, da bi razumeli in izboljšali uporabniško izkušnjo na naših spletnih straneh. Pravna podlaga, na katero se zanašamo za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem kontekstu, je vaše soglasje.



Nastavitvene piškotke uporabljamo tudi za podporo funkcijam spletnega mesta, ki so koristne za uporabnika, kot je pomnjenje uporabniških nastavitev ob nadaljnjih obiskih ali omogočanje izboljšanih funkcij, kot so storitve spletnega klepeta, sistemi za komentiranje in ocenjevanje ter ankete. Te lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Uporabljali jih bomo le, če ste se vnaprej strinjali z njihovo uporabo. Pravna podlaga, na katero se zanašamo za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem kontekstu, je vaše soglasje.



Nazadnje uporabljamo ciljno oglaševanje in piškotke družbenih medijev, da spremljamo vaše vedenje pri brskanju po naši spletni strani in vam prikazujemo prilagojene oglase, ki ustrezajo vam in vašim interesom. To vključuje tudi piškotke, piksle in oznake družbenih medijev, ki omogočajo ciljno usmerjanje oglasov na te platforme in sledenje angažiranosti in uspešnosti naših oglasov. Če nam posredujete svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko (npr. med nakupom izdelka ali izpolnjevanjem obrazca na naši spletni strani), jo lahko v šifrirani obliki prenesemo na našo oglaševalsko platformo, da omogočimo natančnejše sledenje konverzijam. Ti piškotki bodo vplivali na vsebino in sporočila, ki jih vidite na drugih spletnih mestih, ki jih obiščete. Te lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Uporabljali jih bomo le, če ste se vnaprej strinjali z njihovo uporabo. Če na primer berete članek o Philipsovem izdelku, vam lahko prikažemo oglase za ta izdelek na našem spletnem mestu ali spletnem mestu tretje osebe. Pravna podlaga, na katero se zanašamo za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem kontekstu, je vaše soglasje.Če ste nam dali soglasje za prejemanje promocijskih sporočil, bomo podatke, zbrane iz teh piškotkov, uporabili za pošiljanje sporočil, prilagojenih vašim željam.



Za več informacij o posebnih piškotkih, ki jih uporabljamo na tej spletni strani, preberite Obvestilo o piškotkih .



Nastavitve piškotkov lahko kadar koli prilagodite v našem upravitelju soglasja za piškotke . Poleg prilagajanja nastavitev piškotkov na naši spletni strani lahko nastavitve piškotkov kadar koli upravljate v svojem brskalniku. Upoštevajte, da nastavitve brskalnika morda niso tako enostavne za uporabo kot nastavitve piškotkov na našem spletnem mestu. Če preprosto onemogočite vse piškotke v nastavitvah brskalnika, boste morda ugotovili, da nekateri razdelki ali funkcije na naši spletni strani ne bodo delovali, ker nam bo vaš brskalnik preprečil nastavitev teh bistvenih piškotkov.



Spodaj lahko najdete več informacij o tem, kako onemogočiti piškotke ali upravljati nastavitve piškotkov za naslednje brskalnike: Google Chrome: brisanje, dovoljevanje in upravljanje piškotkov v Chromu - Računalnik - Pomoč za Google Chrome

Firefox: Izboljšana zaščita pred sledenjem v Firefoxu za namizne računalnike | Pomoč za Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Upravljanje piškotkov v brskalniku Microsoft Edge: ogled, omogočanje, blokiranje, brisanje in uporaba - Microsoftova podpora

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov spletnih mest - Pomoč za Safari (apple.com)