Gramofon na jermenski pogon z 2 hitrostma. Izdelan za obvladovanje moči.

Vinilne plošče lahko predvajate s hitrostjo 33 1/3 ali 45 obratov na minuto na krožniku iz litega aluminija, protiprašni pokrov pa je snemljiv, če želite gramofon The Tina brez njega. Aluminijasta ročica s protiutežjo in mehanizem proti vibracijam zagotavljata, da zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledi utorom – pri največji glasnosti bo zabava divja, plošče pa ne bodo preskakovale.