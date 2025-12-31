2 leti garancije
TAV9000D/10
Retro zasnova, sodoben zvok
Najv. 240 W (120 W RMS)
Gramofon s 2 hitrostmi
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Drzni videz iz srede stoletja je poklon legendarnim radiom Philips iz 30-ih in 50-ih let prejšnjega stoletja, bogat in močan zvok pa vas pripelje v sedanjost. Retro detajli, kot so lesena zunanjost in zaobljena mrežica zvočnika, se odlično dopolnjujejo s sodobnimi rešitvami, kot so Bluetooth® in naša priročna spremljevalna aplikacija.
Uživajte v pretresljivem, bogatem in toplem zvoku z močjo do 240 W (120 W RMS) med pretakanjem glasbe ali poslušanjem radia, in do 120 W (60 W RMS) med vrtenjem plošč. Dva velika zvočnika in dva visokotonca v kombinaciji z nizkotoncem in odprtino za bass-reflex napolnijo prostor z mogočnimi visokimi toni, izrazitimi srednjimi toni in nadzorovanimi, močnimi basi.
Vinilne plošče lahko predvajate s hitrostjo 33 1/3 ali 45 obratov na minuto na krožniku iz litega aluminija, protiprašni pokrov pa je snemljiv, če želite gramofon The Tina brez njega. Aluminijasta ročica s protiutežjo in mehanizem proti vibracijam zagotavljata, da zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledi utorom – pri največji glasnosti bo zabava divja, plošče pa ne bodo preskakovale.
Ocene
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna oznaka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.