Pogoji uporabe

Avtorske in vse druge lastniške pravice na vsebini, ki jo zagotavljajo družba Philips, njene podružnice, hčerinske družbe, imetniki licenc za blagovne znamke in/ali drugi partnerji, programska oprema za delovanje in objavo spletne strani, zbiranje podatkov na spletni strani ter vrstni red, zaporedje in ureditev te spletne strani so last družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih imetnikov licenc za blagovne znamke, drugih partnerjev ali dajalcev licenc. Vse pravice na vsebini, ki tu niso izrecno podeljene, so pridržane. PHILIPS je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V.

PHILIPS in vse druge registrirane blagovne znamke družbe Koninklijke Philips N.V. in njenih podružnic so pomembni členi družbe. Pravilna uporaba teh blagovnih znamk je pomembna, zato morate pri sklicevanju na izdelke in storitve našega podjetja upoštevati navodila družbe Philips. Več informacij najdete tukaj.

Uporaba in registracija imena PHILIPS je pridržana izključno za naše podjetje. Ne smete registrirati ali uporabljati imena podjetja, statutarnega imena, trgovskega imena, imena domene ali drugega imena, navedbe ali opisa, katerega

del je ime Philips ali njemu podobno ime ali ime, ki je sestavljeno iz dela imena Philips, niti ne sme vsebovati nobene druge registrirane blagovne znamke v lasti družbe Koninklijke Philips N.V.