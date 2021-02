Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke omogoča pametni združevalni način in zagotavlja, da prejemate pametne opomnike za zamenjavo.