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  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
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  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
  • Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične zobne ščetke

HX9042/17

4.9
| (244) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje
Naj bo čiščenje edinstveno kot vaš nasmeh. Naša tehnologija vrhunskega odstranjevanja zobnih oblog C3 Premium Plaque Defence se zahvaljujoč mehkim, upogljivim stranicam prilagodi obliki vaših zob in dlesni ter zagotavlja 4-krat boljši stik s površino kot običajna glava ščetke** za udobno in globinsko čiščenje.
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991W

HX9911/19

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Sonična električna zobna ščetka z aplikacijo

HX991W

HX9914/55

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991B

HX9914/57

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991W

HX9911/27

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991P

HX9911/29

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991R

HX9911/94

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Akumulatorska zobna ščetka

HX991R_RG

HX9914/69

Do 10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog* za odlične rezultate

Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje

  • 2 v kompletu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Združevalni način BrushSync

Odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Zaradi prilagodljive zasnove odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težje dostopnih mestih* ter zagotavlja resnično globinsko čiščenje ob dlesnih in med zobmi.

Do 4-krat boljši stik s površino** za enostavno globoko čiščenje

Do 4-krat boljši stik s površino** za enostavno globoko čiščenje

S pomočjo AdaptiveClean tehnologije dosežete izredne rezultate ob vsakem ščetkanju. Mehke gumijaste stranice se upogibajo, glava ščetke Premium Plaque Defence pa se prilagodi obliki vaših zob in dlesni ter ublaži prekomerni pritisk pri ščetkanju. Tak način hkrati poveča sonično moč čiščenja. Ščetine se tako prilagodijo obliki zob in dlesni, kar zagotavlja 4-krat boljši stik s površino kot običajna glava ščetke** za udobno in temeljito čiščenje.

Samodejna izbira optimalnega načina za najboljše rezultate***

Samodejna izbira optimalnega načina za najboljše rezultate***

S funkcijo združevalnega načina BrushSync™* boste vedno dosegli najučinkovitejše čiščenje zob. Glava ščetke Premium Plaque Defence C3 se sinhronizira z ročajem ščetke Philips Sonicare**** z omogočenim združevalnim načinom BrushSync™ ter izbere optimalni način ščetkanja in stopnjo intenzivnosti za izjemno ščetkanje. Vaša naloga je le, da pričnete s ščetkanjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

244

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/02/2024

Srbija

Srbija

C3

Najbolji osecaj posle pranja zuba! nikad cistiji zubi, usta. Sve sto sam do sada koristila, nije davalo takav rezultat. Zamenska glava bas dugo traje i posle signalizacije da treba da se zameni jer je vreme, ona je i dalje nekako zdrava i u dobrom stanju.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

19/02/2024

Srbija

Srbija

Najbolja zamenska glava

Probala sam više nastavaka za električnu četkicu, ali je ova C3 najbolja za moje potrebe. I nežna i funkcionalna. Čisti apsolutno sve, osećaj posle pranja zuba je neverovatan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

07/11/2025

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Hlavice

Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.

Ta ocena je bila podana za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

Ta ocena je bila podana za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. kot glava ščetke DiamondClean

  3. združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™