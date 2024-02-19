2 leti garancije
HX683J
HX6836/24
HX991W
HX9911/19
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX991W
HX9914/55
HX991B
HX9914/57
HX991W
HX9911/27
HX991P
HX9911/29
HX991R
HX9911/94
HX991R_RG
HX9914/69
2 v kompletu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Združevalni način BrushSync
Zaradi prilagodljive zasnove odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težje dostopnih mestih* ter zagotavlja resnično globinsko čiščenje ob dlesnih in med zobmi.
S pomočjo AdaptiveClean tehnologije dosežete izredne rezultate ob vsakem ščetkanju. Mehke gumijaste stranice se upogibajo, glava ščetke Premium Plaque Defence pa se prilagodi obliki vaših zob in dlesni ter ublaži prekomerni pritisk pri ščetkanju. Tak način hkrati poveča sonično moč čiščenja. Ščetine se tako prilagodijo obliki zob in dlesni, kar zagotavlja 4-krat boljši stik s površino kot običajna glava ščetke** za udobno in temeljito čiščenje.
S funkcijo združevalnega načina BrushSync™* boste vedno dosegli najučinkovitejše čiščenje zob. Glava ščetke Premium Plaque Defence C3 se sinhronizira z ročajem ščetke Philips Sonicare**** z omogočenim združevalnim načinom BrushSync™ ter izbere optimalni način ščetkanja in stopnjo intenzivnosti za izjemno ščetkanje. Vaša naloga je le, da pričnete s ščetkanjem.
4.9
od 5
244
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tekica
19/02/2024
Srbija
C3
Najbolji osecaj posle pranja zuba! nikad cistiji zubi, usta. Sve sto sam do sada koristila, nije davalo takav rezultat. Zamenska glava bas dugo traje i posle signalizacije da treba da se zameni jer je vreme, ona je i dalje nekako zdrava i u dobrom stanju.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Najbolja zamenska glava
Probala sam više nastavaka za električnu četkicu, ali je ova C3 najbolja za moje potrebe. I nežna i funkcionalna. Čisti apsolutno sve, osećaj posle pranja zuba je neverovatan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Jacek z LC
07/11/2025
Slovensko
Preverjen kupec
Hlavice
Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.
Ta ocena je bila podana za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Ta ocena je bila podana za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
kot glava ščetke DiamondClean
združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™