2 leti garancije
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
HX6888/90
2 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Za občutljive zobe in dlesni
Goste visokokakovostne ščetine klinično dokazano odstranijo več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
Glava ščetke Philips Sonicare Sensitive ima zelo mehke ščetine za nežno in učinkovito čiščenje. Zaobljeno oblikovane ščetine se prilegajo obliki zob in omogočajo nežnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši kompaktni velikosti za natančno čiščenje.
Glava ščetke Sensitive je primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za PowerUp Battery in Essence. Pri zamenjavi in čiščenju jo enostavno odstranite in pritrdite.
4.8
od 5
102
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Prednosti
Jemná vlákna
Slabosti
Brala bych v kompaktní velikosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvělé hlavice
Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.
Prednosti
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Haniczka
30/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výborné hlavice
Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí
Prednosti
dobře čistí, dlouho vydrží
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku